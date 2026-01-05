Amazonセール情報大紹介！ 第986回
Ryzen 5×16GB×15.3型、しかも1.6kg。NEC LAVIE N15Slimが17％オフ
2026年01月05日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonスマイルセール】NEC ノートPC「LAVIE N15Slim（2025年夏モデル）」登場！
NECのノートPC「LAVIE N15Slim（2025年夏モデル）」が、Amazonスマイルセールに登場しました。過去価格139,300円のところ、17%オフの115,800円で販売中です。
15.3インチのワイド画面なのに本体は約1.6kg、しかもOffice Home & Business 2024を標準搭載。届いたその日から資料作成も家計管理も“すぐ戦力”になる、薄型・高バランスな一台です。
NEC ノートPC「LAVIE N15Slim（2025年夏モデル）」の魅力
① 15.3型WUXGAの大画面でも、約1.6kgの軽さ
1920×1200のWUXGA解像度を採用した15.3型IPS液晶は、縦方向が広く資料作成やWeb閲覧が快適。ノングレア仕様で映り込みも抑えられています。大画面ながら本体は約1.6kgと扱いやすく、据え置きと持ち運びの両立が可能です。
② Ryzen 5 × メモリ16GBで、日常作業がスムーズ
AMD Ryzen 5 7535HSに16GBメモリ、SSD512GBを組み合わせた構成は、起動やアプリ操作が軽快。複数作業を同時に行っても動作が安定しやすく、仕事用としても安心感があります。
③ Office 2024搭載＆最大約14.6時間駆動
Microsoft Office Home & Business 2024を標準搭載し、購入後すぐに実務に対応。アイドル時最大約14.6時間のバッテリー駆動に加え、Wi-Fi 7やプライバシーシャッター付きカメラなど、現代的な装備も揃っています。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home
【ディスプレイ】15.3型 ワイド LED IPS液晶（広視野角・高輝度・ノングレア）、WUXGA（1920×1200）
【バッテリー駆動】約14.6時間（アイドル時、JEITA測定法 Ver.3.0）
【CPU】AMD Ryzen 5 7535HS（最大ブーストクロック 4.55GHz）
【メモリ】16GB（8GB+SO-DIMM 8GB、デュアルチャネル対応）／最大容量16GB
【ストレージ】512GB SSD（PCIe）
【外部インターフェイス】USB Type-C（[USB 3.2 Gen1]×1（USB Power Delivery3.0対応（パワーオフUSB充電機能付き）、DisplayPort出力機能付き）、USB Type-A（[USB 3.2 Gen1]×2）、HDMI出力端子×1、ヘッドフォンマイクジャック×1
【通信機能】Wi-Fi 7（IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n対応）、Bluetooth 5.4
お買い得価格で手に入る！
NEC LAVIE N15Slimは、大画面・軽量・快適動作・Office搭載という実用性を高い次元でまとめたノートPCです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
