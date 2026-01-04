Core 5+RTX 5050の16型ゲーミングノートが1割引き／ASUS Gaming V16のAmazon.co.jp限定モデル

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon 初売り】ASUS ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VH」登場！

高い携帯性と高性能を両立した、ASUSのゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VH」が、今年最初となるAmazonのタイムセール「スマイルSALE 初売り」に登場しました。過去価格169,800円のところ、10%オフの152,820円という魅力的な価格となっています。

Core 5プロセッサー、GeForce RTX 5050、16GB DDR5メモリ、512GB SSDという十分なスペックながら、最薄部わずか18mm、重さ約1.95kgを実現。Amazon.co.jp限定のモデルで、標準モデル「V3607VU-C5165R4050W」のGPUはGeForce RTX 4050ですが、本商品はGeForce RTX 5050を搭載します。

Amazonの初売り系セールは、年明けに「買い替え需要」が一気に動くタイミングです。とくにノートPCは、在庫や価格が日単位で変わりやすく、同じモデル名でもCPUやGPU構成が複数並ぶことがあります。今回取り上げる「ASUS Gaming V16 V3607VH」も構成違いがあるため、購入時は“スタイル（構成）”の選択を確認したうえで、セール価格と過去価格の差をチェックしておくと安心です。

ASUS ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VH」の魅力

① GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載

NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載し、レイトレーシングやDLSS、AIアクセラレーション機能に対応。ゲームプレイだけでなく、3Dレンダリングや動画編集などのクリエイティブ用途にも活用できる構成です。

② 16インチ・144Hz対応ディスプレイ

16.0型のノングレアディスプレイはリフレッシュレート144Hzに対応。画面占有率89％のスリムベゼル設計により、複数ウィンドウの同時表示や映像視聴、作業用途でも扱いやすい仕様です。

③ 1.95kgの軽量・薄型ボディと優れた冷却機能

GPU搭載モデルでありながら重さ約1.95kg、厚さわずか18mmという高い携帯性を実現。米国軍用規格MIL-STD 810H準拠の堅牢設計で、持ち運びも安心です。79枚のLCP製ブレードファンを備えた高度な冷却システムにより、高負荷時でも安定したパフォーマンスをキープできる点も心強い設計です。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【CPU】インテル Core 5 プロセッサー 210H

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU

【メモリ】16GB DDR5-5200（スロット×2 (空き×1)）

【ストレージ】512GB（PCI Express 4.0×4接続 NVMe／M.2）

【ディスプレイ】16.0型ワイドTFTカラー液晶 、ノングレア、1,920×1,200ドット（144Hz）

【バッテリー駆動】約8.4時間（動画再生時）／約16.4時間（アイドル時）

【USBポート】USB3.2（Type-C／Gen1／Power Delivery対応）×1 ※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート、USB3.2 （Type-A／Gen1）×2

【外部ディスプレイ出力】HDMI×1、Type-C×1

お買い得価格で手に入る！

RTX 5050とCore 5、16GBメモリ、512GB SSDを組み合わせたバランスの取れた16インチゲーミングノートPCです。性能と携帯性の両立を重視するユーザーに最適です。

ゲーミングノートは、性能だけでなく「どこで使うか」で満足度が変わります。自宅中心なら外部モニターや周辺機器で快適性を伸ばせますし、持ち運び前提なら重量・ACアダプター運用・バッテリー時の挙動まで含めて判断したいところ。セール期間中は価格が動くこともあるので、購入直前に“過去価格との比較”と“構成（CPU/GPU/メモリ）”を見直して、自分の用途に合う1台を選んでください。

