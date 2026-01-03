【2割引】冬の換気・乾燥対策に“見える化”！SwitchBot CO2センサーがAmazon初売りセール6,380円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【AmazonスマイルSALE 初売り】SwitchBot CO2センサー（温湿度計）登場！

冬の乾燥やウイルス対策で「換気」のタイミングに悩む方へ。SwitchBot（スイッチボット）のCO2センサー（二酸化炭素濃度計＋温湿度計）が、1月3日に始まったAmazonスマイルSALE 初売りに登場中です。

高性能センサーで室内の空気環境を「視える化」し、換気のタイミングを通知。このスマートセンサーが、参考価格7,980円のところ、AmazonスマイルSALE 初売りでは20％OFFの6,380円で購入できます。

年末年始は来客や在宅時間が増えて、部屋の空気がこもりがち。とはいえ寒い季節は、むやみに窓を開け続けるのもしんどいところです。そこで「今、換気すべきかどうか」を数値で判断できるCO2センサーを使うと、必要なタイミングだけ効率よく換気しやすくなります。

SwitchBot CO2センサー（温湿度計）の特徴

① 高精度NDIR方式で換気を可視化

厚生労働省が推奨する換気基準（1000ppm以下）を目安にできるNDIR方式のCO2センサーを採用。さらにスイス製の高精度温湿度センサーを搭載し、CO2濃度や温湿度、快適指数をディスプレイに表示し、空気環境を一目で把握できます。

② 3種類のアラートと遠隔確認

CO2濃度が基準を上回ると、本体の警告音、ディスプレイ点滅、アプリ通知（Hub必要）の3種類でアラート。Hubがある場合に限り、外出先からでもスマホで確認できます。

まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！

AmazonスマイルSALE 初売りの20%オフを利用して、高精度なCO2センサーをお得に手に入れ、室内の空気環境とスマートホームの自動化を強化しましょう。

まずはアプリのしきい値（快適指数やアラート条件）を自分の生活に合わせて調整すると、通知が“うるさすぎる／足りない”を防げます。ハブ連携まで視野に入れるなら、天気表示や外出先確認など「見える化」の範囲も広がるので、セール時に周辺機器も一緒に検討すると無駄がありません。

※天気予報機能や遠隔確認、スマート家電との連動には、SwitchBot Hub製品（別売）が必要です。