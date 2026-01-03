Ryzen 7／16GB／1TB SSDのVivobook 15がセールに登場、仕事用にも余裕の構成

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon初売り】ASUS 15.6インチノートPC「Vivobook 15（M1502YA）」登場！

ASUSの15.6インチノートPC「Vivobook 15（M1502YA）」が、Amazonタイムセール「スマイルSALE 初売り」に登場しました。参考価格134,800円のところ、19%オフの109,800円で販売中です。

新年の買い替えタイミングで「Office付きで、あとから月額課金が増えないPCがいい」「保存容量も妥協したくない」と感じている人は多いはず。今回紹介するASUSのVivobook 15（M1502YA）は、Ryzen 7＋16GBメモリ＋1TB SSDに加え、Office 2024搭載モデルがセール対象。作業用の“現実的な一台”として条件を整理しながら見ていきます。

AMD Ryzen 7 7730U、16GBメモリ、1TB SSDを搭載。Microsoft Office Home and Business 2024も標準装備し、起動も動作もサクサクの1台です。

ASUS 15.6インチノートPC「Vivobook 15（M1502YA）」の魅力

① パワフルな処理性能

AMD Ryzen 7 7730Uと16GBメモリにより、複数のアプリを同時に使っても快適に動作。SSD 1TB搭載で動画や資料も十分保存可能。

② 見やすく目に優しい大画面

15.6インチのフルHDノングレア液晶で長時間作業でも目が疲れにくく、画面占有率も高いので作業効率が向上。

③ 使いやすさと安全性を両立

AIノイズキャンセリング機能やWebカメラシールド、抗菌加工により、安心して快適に使用可能。さらにMicrosoft Office 2024搭載で、購入後すぐ作業を開始できます。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【CPU】AMD Ryzen 7 7730U 8 コア／16 スレッド･プロセッサー

【グラフィックス】AMD Radeon グラフィックス（CPU内蔵)

【メモリ】16GB DDR4-3200

【ストレージ】1TB（PCI Express 3.0×2接続 NVMe／M.2）

【ディスプレイ】15.6型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,080ドット（60Hz）

【USBポート】USB3.2（Type-C／Gen1／Power Delivery対応）×1 ※データ転送と本機への給電をサポート、USB3.2（Type-A／Gen1）×2、USB2.0×1

【外部ディスプレイ出力】HDMI×1

【無線通信】無線LAN:IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3

【Office】Microsoft Office Home and Business 2024（デジタルアタッチ版）＋Microsoft 365 Basic（1年間使用権）

【バッテリー駆動】約12.9時間

お買い得価格で手に入る！

ASUS Vivobook 15 M1502YAは、価格と性能のバランスも良く、日常使いから仕事用まで幅広く活用できるモデルです。お得に購入したい方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください！

なお、同じVivobook 15でも構成違い（Office有無、CPU違い等）でページや価格が変わることがあります。購入時は「Office 2024搭載」「Ryzen 7 7730U」「SSD 1TB」など、商品ページの仕様欄と型番表示を確認してからカートに入れるのがおすすめです。セールは在庫や期間で終了するため、条件が合ううちにチェックしておくと安心です。

※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。