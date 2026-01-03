Amazonセール情報大紹介！ 第941回
Ryzen 7／16GB／1TB SSDのVivobook 15がセールに登場、仕事用にも余裕の構成
2026年01月03日 17時30分更新
【Amazon初売り】ASUS 15.6インチノートPC「Vivobook 15（M1502YA）」登場！
ASUSの15.6インチノートPC「Vivobook 15（M1502YA）」が、Amazonタイムセール「スマイルSALE 初売り」に登場しました。参考価格134,800円のところ、19%オフの109,800円で販売中です。
新年の買い替えタイミングで「Office付きで、あとから月額課金が増えないPCがいい」「保存容量も妥協したくない」と感じている人は多いはず。今回紹介するASUSのVivobook 15（M1502YA）は、Ryzen 7＋16GBメモリ＋1TB SSDに加え、Office 2024搭載モデルがセール対象。作業用の“現実的な一台”として条件を整理しながら見ていきます。
AMD Ryzen 7 7730U、16GBメモリ、1TB SSDを搭載。Microsoft Office Home and Business 2024も標準装備し、起動も動作もサクサクの1台です。
ASUS 15.6インチノートPC「Vivobook 15（M1502YA）」の魅力
① パワフルな処理性能
AMD Ryzen 7 7730Uと16GBメモリにより、複数のアプリを同時に使っても快適に動作。SSD 1TB搭載で動画や資料も十分保存可能。
② 見やすく目に優しい大画面
15.6インチのフルHDノングレア液晶で長時間作業でも目が疲れにくく、画面占有率も高いので作業効率が向上。
③ 使いやすさと安全性を両立
AIノイズキャンセリング機能やWebカメラシールド、抗菌加工により、安心して快適に使用可能。さらにMicrosoft Office 2024搭載で、購入後すぐ作業を開始できます。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【CPU】AMD Ryzen 7 7730U 8 コア／16 スレッド･プロセッサー
【グラフィックス】AMD Radeon グラフィックス（CPU内蔵)
【メモリ】16GB DDR4-3200
【ストレージ】1TB（PCI Express 3.0×2接続 NVMe／M.2）
【ディスプレイ】15.6型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,080ドット（60Hz）
【USBポート】USB3.2（Type-C／Gen1／Power Delivery対応）×1 ※データ転送と本機への給電をサポート、USB3.2（Type-A／Gen1）×2、USB2.0×1
【外部ディスプレイ出力】HDMI×1
【無線通信】無線LAN:IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.3
【Office】Microsoft Office Home and Business 2024（デジタルアタッチ版）＋Microsoft 365 Basic（1年間使用権）
【バッテリー駆動】約12.9時間
お買い得価格で手に入る！
ASUS Vivobook 15 M1502YAは、価格と性能のバランスも良く、日常使いから仕事用まで幅広く活用できるモデルです。お得に購入したい方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください！
なお、同じVivobook 15でも構成違い（Office有無、CPU違い等）でページや価格が変わることがあります。購入時は「Office 2024搭載」「Ryzen 7 7730U」「SSD 1TB」など、商品ページの仕様欄と型番表示を確認してからカートに入れるのがおすすめです。セールは在庫や期間で終了するため、条件が合ううちにチェックしておくと安心です。
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
