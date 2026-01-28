コロプラは1月27日、iOS／Android／PC（Steam）向けに配信中の“もっと異世界を楽しむ”ゲーム「異世界∞異世界（いせかいいせかい）」について、サービス終了を決定したと発表。リリース1周年のタイミングでの告知だった。

発表と同時に有償石の購入を停止、2月27日には新規入会の受付を停止、そして4月27日にゲームサービスを停止するとしている。また、オフィシャルストアや「異世界∞異世界BBS」もこの時に停止することとなる。

ユーザーからは「サ終マジかよ…悲しすぎる」「カミールさんの新衣装見たかったなぁ」「楽しんでたのにすごく残念です」「作品を出し切れなかった感があるな、盾の勇者やこのすば、リゼロにオバロも待ってた」など、もっと異世界を楽しみたかったという声が寄せられている。

ゲームを起動すると「フィナーレ」イベントが開催。女神様とイヌエルによるサービス終了のお詫びと、「オフライン版を用意」するというメッセージを聞ける。

オフライン版（バージョン6.0.0）実装予定の機能は以下の通り（公式サイトより）。

◯天界

任意の所持キャラを表示できます。

表示されているキャラをタップすると特定のボイスとモーションが再生されます。

表示されているキャラのユニークスキル演出を確認できます。（レアリティがRのキャラのみ） ◯フリー撮影

クエスト中の撮影モードを利用できます。

所持キャラでパーティを編成し、撮影するシーンを選択すると、撮影モードを利用できます。 ◯フィギュアコレクション

フィギュアや、周辺アイテムをディスプレイに設置して楽しむことができます。 ◯クロック

「異世界∞異世界」を置き時計のようにすることができ、アラームやタイマーなどの機能が使用できます。 ◯バインダー

所持しているブロマイドカードを鑑賞することができます。またバインダーに飾られているカードを選択すると、角度を変えたりすることもできます。 ※バージョン6.0.0でご利用できるのは、バージョン6.0.0以前の「異世界∞異世界」で所持していたキャラ/フィギュア及び周辺アイテム/アラームボイス/バインダー/ブロマイドカードに限ります。

コラボした異世界作品（全20作品） ※「第七王子」「シャンフロ」は2回開催

【ゲーム情報】

タイトル：異世界∞異世界

ジャンル：もっと異世界を楽しむゲーム

配信：コロプラ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：

iOS／Android：配信中（2025年1月27日）

PC（Steam）：配信中（2025年2月7日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©COLOPL, Inc.