コロプラは1月27日、位置情報ゲーム（以下、位置ゲー）の開発・運営で培ってきた技術・ノウハウをもとに、ゲーム開発に特化した地図配信サービス「COLOPL Gaming Maps」（コロプラ ゲーミング マップス）を開発したと発表。

COLOPL Gaming Mapsは、すでに開発中の新作位置ゲー2タイトルへの導入が決定している。同社は、20年にわたる「位置ゲー」運営の知見を形にすることで、日常の移動がもっと楽しくなる新しいエンターテインメントの創出を加速させていくという。

■「COLOPL Gaming Maps」について

「COLOPL Gaming Maps」は、位置情報を活用したゲーム（以下「位置ゲー」）の開発・運営に必要な地図配信およびPOI（Point of Interest）管理機能を中核とし、位置ゲー開発に最適化して設計された地図配信サービス。

一般的な地図配信サービスは、幅広い用途を前提とした多機能設計である一方、位置ゲー特有の仕様や運営要件への対応には、個別の開発や調整が必要となるケースが少なくない。「COLOPL Gaming Maps」は、コロプラが自ら位置ゲーを長年開発・運営してきた経験をもとに、「位置ゲーに本当に必要な機能」を見極め、ゲーム企画の自由度と開発効率の両立を目指して設計されている。

また、各タイトルに応じて柔軟にアレンジできる設計とすることで、仕様の制約を最小限に抑え、新しいゲーム体験の創出を可能にしている。

下記の資料も、あわせて確認してほしい。

▼参考：IR資料「2025年9月期 決算説明会資料」p28

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3668/ir_material_for_fiscal_ym7/189997/00.pdf