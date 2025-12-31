このページの本文へ

荻窪圭の“這いつくばって猫に近づけ” 第953回

撫でる覚悟はいいか？ オレはできてる。2025年、人をダメにする猫たちの記録

2025年12月31日 12時00分更新

文● 荻窪 圭／猫写真家　編集●ASCII

足元に来てちょこんと座ったのでインカメラで猫自撮り。正月のさわやかな青空と猫。 2025年1月 アップル iPhone 16 Pro

足元にちょこん。目が合った瞬間、試合終了

　2025年最後の本連載は、ほのぼのとした写真で締めることにした。人なつこい猫特集である。

　最初は近所で飼われているチャトラ。普段は屋内で飼われているっぽいがごくたまに庭に出てる。本連載でも何度か登場している出会えたらラッキーという猫。

　でも、目が合うと必ずトコトコと寄ってきてくれるのだ。近所に住んでる猫好きの友人も同じことを言ってたので、猫好きで目があったら誰にでも愛想を振りまいてくれるのだろう。よい猫である。

　1月のこと、いるかなと庭を覗いたら、日が当たるエアコン室外機の上でぬくぬくしてた。

冬の室外機の上で陽射しがあたるとなれば猫には最高の場所。気持ち良さげに昼寝してたが、このあと目が合ってしまったのだった。2025年1月 アップル iPhone 16 Pro

　目が合った途端、駆け寄ってきてこれである。

人なつこい猫の筆頭ですな。2025年1月 アップル iPhone 16 Pro

とことこと近づいてくる猫、反則すぎる

　次に会えたのが9月。まだ暑かったからだろう。陽射しが当たらない家の北側で寝てたのだが、「お、今日はいるぞ」と観た途端、目が合ってこれである。

トコトコとやってきたので指を差し出すとくんくんして頬をこすりつけてくるのである。 2025年9月 アップル iPhone 16 Pro

　でもって、さんざん撫でたあとで去ろうとしたら、フェンスに顔をくっつけて寂しそうな顔をされた。それでも決して跳び越えて外に出ようとしないところが微笑ましい。

去ろうとしたらこんな寂しそうな顔をされた。おでこをフェンスに押しつけてるのがまたかわいい。2025年9月 OMDS OM SYSTEM OM-1

　人なつこいといえば、毎年正月に訪れている鞆の浦の猫。猫らしい警戒心はどこへ行った！ と言いたくなりますが言いません。

右手で猫と遊びながら左手で撮影できるのがスマホのいいところ。指の匂いを嗅いでおります。2025年1月 アップル iPhone 16 Pro

膝に乗るのが自然すぎる猫自撮りの世界

　冒頭写真もそう。しゃがんだらしれっと膝に乗ってきたのでiPhone 16 Proのインカメラで撮影。猫自撮りするときは自分の顔が入らないように撮るのがコツ。ハイエンド機のインカメラはオートフォーカスがついており、人間の顔があるとそっちにピントを合わせにいってしまって猫の顔がボケてしまうから。

　このときの写真をもう1枚。別の猫で膝猫自撮りである。

膝猫をインカメラで自撮り。いい感じにカメラ目線をしてくれた。2025年1月 OPPO Find X8

　でもまあそこまで人に寄ってきてくれる猫にはそうそう出会えない。たいていは「しょうがないからナデさせてやるか」という感じである。この猫ベッドでくつろいでた神社猫もそう。

そっと指を伸ばしたら、逃げないけど優しくもしてやらないって感じでしぶしぶ触らせてくれた。2025年11月 アップル iPhone 17 Pro

　最後はお寺の猫。たまたま近くを訪れたので、猫はいるかなと顔を出してみたら、軒下にしつらえられた暖かそうな猫ハウスの中で、気持ちよさそうに寝ていたのだった。

撫でられても意に介さず、気持ちよさそうに昼寝しつづける寺猫。お寺の人や参拝者に可愛がられているのだろう。2025年12月 ソニー α7C I

人に愛されて育った猫、時間が必要な猫

　みな子猫の頃から人にやさしくされてきたのだろう。先日うちにやってきた保護猫は、生まれてしばらく過酷な環境にいたせいか、なかなか慣れてくれず、いまだに近づこうとすると身構えて、いったん距離を取ろうとする。

　寂しくはあるが、そこは焦らずのんびりと慣れるのを待つしかないのである。

　それでは、来年もよろしくお願いします。良いお年を！

筆者紹介─荻窪 圭

 
著者近影 荻窪圭

老舗のデジタル系フリーライター兼猫カメラマン。今はカメラやスマホ関連が中心で毎月何かしらのデジカメをレビューするかたわら、趣味が高じて自転車の記事や古地図を使った街歩きのガイド、歴史散歩本の執筆も手がける。単行本は『ともかくもっとカッコイイ写真が撮りたい！』(MdN。共著)、『デジタル一眼レフカメラが上手くなる本』(翔泳社。共著)、『古地図と地形図で楽しむ東京の神社』(光文社 知恵の森文庫)、『東京「多叉路」散歩』(淡交社)、『古地図と地形図で発見！ 鎌倉街道伝承を歩く』(山川出版社)など多数。

