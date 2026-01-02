買って良かった、使って良かった、2025年のマイベストガジェット 第16回
【2025年マイベストガジェット】お父さん何着る問題、ファミマが〝答え〟です 「コンビニエンスウェア コットンカーディガン」
2026年01月02日 10時00分更新
アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット
週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!
コンビニエンスウェア コットンカーディガン
製品名：コンビニエンスウェア コットンカーディガン
メーカー：ファミリーマート
通常価格：3990円
作業系か登山系しか…悩める貴方に《正解》を
ミレニアム懸賞問題のひとつ、「お父さん、気づけばワークマンしか着てない問題」。私も2児の親になってから長く悩んできましたが、ついに突破口が見えました。ファミリーマートのアパレルライン「コンビニエンスウェア」です。ファセッタズムの落合宏理さんが監修し、展開は4年目。ストリートの空気がありつつ、上品でどんな服にも合わせやすいのが魅力です。
これまでもシャツやスウェット、ジャケットを愛用してきましたが、今秋登場したカーディガンが傑作でした。ざっくりしたローゲージ編みで、パーカー並みに暖かいのに、えり付きシャツを合わせればきちんと見える。コットン素材で遠慮なく洗えるのも助かります。ほかのアイテムとも相性が良く、シャツとパンツを合わせるだけで、何も考えずミニマルコーデが完成します。子どもがいると特にうれしいのは、「雑に着ても格好がつく」ところ。ブランドコラボといえばユニクロが定番ですが、最近は洒落感が強く、外遊びでは気を使う場面も。
「もう作業系かアウトドア系で生きるしか……」と諦めかけたところに現れたのがファミマの「便利系（コンビニエンス）」という《正解》でした。難問に挑む全国のお父さん、答えは意外と近くにありますよ！
あったかローゲージ
アウター級の暖かさ。ストリート×きれいめシルエットが気持ち良い。サイズはM、L。カラーは白、黒。
厚手スウェットも◎
カーディガンと併売しているスウェットパーカーも厚手で便利。よりカジュアルに使いたいときに。
ほかのアイテムも魅力的
コンビニエンスウェアはジャケットやパンツも魅力。一部商品はオンラインでも買えるので見てみて。
厚手のジャケット希望
次に欲しいのは本格アウター。防水・防風系ウェア、ぜひお願いします！
