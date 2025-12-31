買って良かった、使って良かった、2025年のマイベストガジェット 第10回
【2025年マイベストガジェット】ライブの映像鑑賞をさらに盛り上げる！ Nanoleaf「ナノリーフ4Dスクリーンミラーカメラ ＋ライトストリップキット」
2025年12月31日 16時00分更新
アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット
週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!
ナノリーフ4Dスクリーンミラーカメラ ＋ライトストリップキット
製品名：ナノリーフ4Dスクリーンミラーカメラ ＋ライトストリップキット
メーカー：Nanoleaf
直販価格：2万900円～
ライブ映像や映画の迫力が格段にアップ
私が日常的に愛用していて、心から「導入して良かった」と思っているのが「ナノリーフ4D」です。この製品の最大の特徴は、テレビの上部にカメラを設置し、そこから映像を認識してバックライトを光らせる仕組みであること。私はNetflixやYouTubeをテレビの内蔵アプリで視聴するのがメインなのですが、一般的なHDMI同 期型のライトだと内蔵アプリの映像には反応しません。でも、このカメラ方式なら、どんな映像ソースでも部屋全体を映像の色で染め上げることができます。
導入のきっかけは、夏に行った「ウルトラジャパン」。「あの熱狂と興奮を自宅でも味わいたい！」と思い、EDMのライブ映像や映画を見る際の臨場感を求めて購入しました。実際に使うと、視界の外まで光が広がるので没入感が段違いです。
カメラ方式ゆえの「遅延」を心配される方もいるかもしれませんが、映画鑑賞などではほとんど気になりません。配線や初期設定には少し苦労しましたが、一度設置すればこっちのもの。テレビを消していても音楽と同期させたり、単なる間接照明としても使える多機能さも魅力です。自宅を手軽にライブ会場に変えたい方にオススメです！
どんな映像も迫力が増す
映像の色をそのままディスプレーのバックに映してくるのが本製品の特徴。カメラで映像を読み取るので、映像ソースを問いません。
コントローラーで調整
付属のコントローラーで画面の同期や音同期、コントロールのモードの切り替えができます。納得のいく設定を探しましょう。
スマホアプリも提供
アプリを使えば、スマホからでも設定を変更できます。いちいち本体を触らなくても、自由に細かく設定を調整できるのが便利です。
セッティングはやや面倒
少し見にくいですが、ディスプレーの裏はこのような配線になっています。セッティングは少し面倒ですが、終わってしまえばこっちのもの。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
