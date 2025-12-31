買って良かった、使って良かった、2025年のマイベストガジェット 第8回
【2025年マイベストガジェット】旅行・出張時の電動髭剃りはコレ！ パナソニック「ラムダッシュ パームイン LITE」
2025年12月31日 12時00分更新
アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット
週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!
電動シェーバー「ラムダッシュ パームイン LITE」
製品名：ラムダッシュ パームイン LITE
メーカー：パナソニック
実売価格：1万9800円前後
剃り心地も抜群でメンテナンスも楽ちん
仕事での出張に加え、趣味であるアイドルライブや野球観戦で、年間を通して各地を飛び回っています。移動は基本的にリュック一つで済ませる派なので、荷物の軽量化は死活問題。スペースは常にギリギリです。これまで、旅先では数千円の簡易シェーバーを使っていました。しかし、これが正直まったく剃れないんです。時間はかかるし、無理に剃ろうとして肌がヒリヒリになってしまうのが悩みでした。そんな時に出会ったのが、「ラムダッシュ パームイン LITE」です。
自宅では5万円クラスの5枚刃ラムダッシュを愛用しています。それに比べると、この携帯用モデルは3枚刃なので、剃り終わるまでに体感で1.5倍ほどの時間はかかります。しかし、仕上がりは簡易シェーバーとは雲泥の差。しっかりと深剃りでき、肌への負担も感じません。これが何より気に入っているのは、そのコンパクトさとメンテナンスの楽さです。本体は丸ごと水洗い可能。私は出張の前日にサッと水洗いして乾かし、翌朝組み立てるだけ。これが約2万円とは思えません。
仕事の大事な商談前はもちろん、アイドルの特典会前に身だしなみを整えるのにも欠かせない、私の旅の必須アイテムです。
3枚刃でキレイな仕上がり
小さいながらもしっかり3枚刃になっています。おかげで出張先でもストレスなく、キレイに髭を剃ることができます。
メンテナンスも超簡単
洗浄の際は上部のフタを外してサッと水洗いするだけ。一晩乾燥させて、フタを閉じればメンテナンス完了です。面倒なことは一切ありません。
小型で持ち運びに最適
サイズとしてはちょうど手のひらに収まるくらいの大きさ。Type-Cケーブルから給電できるので、専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。
標準でケースが付属
ありがたいことに標準で専用のケースも付属します。これで、剃った髭がリュックの中に散ってしまう、といった心配もありません。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第9回
デジタル【2025年マイベストガジェット】布団乾燥機で毎日快眠しちゃおう！ cado「ふとん乾燥機 FOEHN 001」
-
第7回
トピックス【2025年マイベストガジェット】面倒なPC作業はショートカットにしちゃおう！ エルガド「Stream Deck Neo」
-
第6回
PC【2025年マイベストガジェット】コンパクトなのに機能満載な夢のキーボード、コルセア「VANGUARD 96」
-
第5回
AV【2025年マイベストガジェット】初心者にオススメ！ 高コスパイヤフォン「EarFun Air 2」
-
第4回
デジカメ【2025年マイベストガジェット】最強化した1億画素の超絶ミラーレス、ハッセルブラッド「X2D Ⅱ 100C」
-
第3回
PC【2025年マイベストガジェット】新世代ノートPCのお供にちょうどいい10in1ドッキングステーション、エレコム「DST-W03」
-
第2回
PC【2025年マイベストガジェット】今年最もテンション上がったノートPCはこれだ！「Surface Pro 12インチ」
-
第1回
iPhone【2025年マイベストガジェット】モバイルノートPCはもうこれでキマリ！「13インチ MacBook Air」
- この連載の一覧へ