【2025年マイベストガジェット】旅行・出張時の電動髭剃りはコレ！ パナソニック「ラムダッシュ パームイン LITE」

アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット

週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!

電動シェーバー「ラムダッシュ パームイン LITE」

製品名：ラムダッシュ パームイン LITE

メーカー：パナソニック

実売価格：1万9800円前後

剃り心地も抜群でメンテナンスも楽ちん

仕事での出張に加え、趣味であるアイドルライブや野球観戦で、年間を通して各地を飛び回っています。移動は基本的にリュック一つで済ませる派なので、荷物の軽量化は死活問題。スペースは常にギリギリです。これまで、旅先では数千円の簡易シェーバーを使っていました。しかし、これが正直まったく剃れないんです。時間はかかるし、無理に剃ろうとして肌がヒリヒリになってしまうのが悩みでした。そんな時に出会ったのが、「ラムダッシュ パームイン LITE」です。

自宅では5万円クラスの5枚刃ラムダッシュを愛用しています。それに比べると、この携帯用モデルは3枚刃なので、剃り終わるまでに体感で1.5倍ほどの時間はかかります。しかし、仕上がりは簡易シェーバーとは雲泥の差。しっかりと深剃りでき、肌への負担も感じません。これが何より気に入っているのは、そのコンパクトさとメンテナンスの楽さです。本体は丸ごと水洗い可能。私は出張の前日にサッと水洗いして乾かし、翌朝組み立てるだけ。これが約2万円とは思えません。

仕事の大事な商談前はもちろん、アイドルの特典会前に身だしなみを整えるのにも欠かせない、私の旅の必須アイテムです。

3枚刃でキレイな仕上がり

小さいながらもしっかり3枚刃になっています。おかげで出張先でもストレスなく、キレイに髭を剃ることができます。

メンテナンスも超簡単

洗浄の際は上部のフタを外してサッと水洗いするだけ。一晩乾燥させて、フタを閉じればメンテナンス完了です。面倒なことは一切ありません。

小型で持ち運びに最適

サイズとしてはちょうど手のひらに収まるくらいの大きさ。Type-Cケーブルから給電できるので、専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。

標準でケースが付属

ありがたいことに標準で専用のケースも付属します。これで、剃った髭がリュックの中に散ってしまう、といった心配もありません。