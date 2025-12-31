【2025年マイベストガジェット】面倒なPC作業はショートカットにしちゃおう！ エルガド「Stream Deck Neo」

アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット

週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!

Stream Deck Neo

製品名：Stream Deck Neo

メーカー：Elgato

実売価格：1万5370円前後

ショートカットで作業時間を大幅に短縮

PCで作業をしていて「また同じ操作だ」「面倒だな」と感じる瞬間は誰にでもあるもの。そのちょっとしたストレスを大幅に減らしてくれるのが、Elgatoのストリームデックシリーズ。中でも最新の「Stream Deck Neo」は、初めての人でも扱いやすいバランスと十分過ぎる機能性が魅力です。

Neoはさまざまなショートカットを登録しておけるデバイス。たとえば、PCスリープや音量調整、マイクミュート、定型文の挿入、フォルダやサイトの起動、メール送信など、ショートカットをボタンに登録して、あとはボタンを押すだけ。いずれも一見すると地味な仕事ですが、それぞれの作業時間を短縮させると生産性が格段に向上します。

さらに最近では、β版ながらもPC上に「仮想ストリームデック」を常駐させる機能も提供しています。デバイスを持ち歩かなくても、出先のノートPCでストリームデックのボタン操作ができます（※定期的に実機との接続は必要）。また、スマホ向けアプリもあり、好みや環境に応じた使い方が選べるのもシリーズの大きな強みです。

ショートカットを登録してしまえばストレスフリーな生活が手に入れられます。ぜひ一度使ってみてください！

使い方はシンプル

シンプルな本体デザイン。液晶内蔵のショートカットキー8つと、その下に時間を表示してくれるインフォバーを備えています。

プリセット登録も

ボタンのプリセットを登録することができ、例えば音楽を聴く時は音楽再生やスキップ、音量の調整といったような設定ができます。

ウェブから入手できる

ショートカットは「Elgato Marketplace」というサイトから入手可能。入手後はデバイスに登録するだけで利用できます。

生配信の時も大助かり

生配信を行う時は、モタモタしているとそのぶん視聴者を待たせてしまうことになります。本製品はそんな時にも役立ってくれるでしょう。