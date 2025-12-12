発表！「2025年一番売れたお弁当」年間9万食販売のいなり寿司から芸能人御用達のロケ弁カレーまで

さて新幹線に乗る前にお弁当を…と思ってグランスタを歩くと、目移りしちゃって選べないという方も多いと思います。肉系にしようと思ってたのに魚介系もいいな…いやいや老舗のお弁当もいいな…と、売り場を何周もすることになるんですよね。

そんなグランスタで、1年間の販売実績をもとに各ショップで1番売れたお弁当を集めたフェア「TOKYO BENTO EXPO（駅すぽ）」が開催中です。グランスタのナンバーワンなら間違いない！

グランスタナンバーワン、つまり東京駅ナンバーワンのお弁当

12月22日（月）から2026年1月31日（土）まで、グランスタ東京の各ショップで1番売れたお弁当を集めた「TOKYO BENTO EXPO（駅すぽ）」が開催しています。

グランスタ限定5種いなり詰合せ

5個入 ￥990（税込）

豆狸（グランスタ東京／改札内B1 スクエア ゼロエリア）

驚異の年間9万食以上販売！ 「豆狸」「わさび」「五目」、レンガ模様の焼き印入りの「穴子」、そして東京駅限定「まぐろ時雨煮」の5種いなり詰合せです。「まぐろ時雨煮」は、専用の赤い揚げに東京駅舎をイメージしたレンガ模様の焼き印入り。

鮭ハラミといくらの親子飯

1折 ￥1,500（税込）

てとて（グランスタ東京／改札内B1 スクエア ゼロエリア）

創業100周年の老舗が手掛ける親子飯。自慢の「鮭ハラミ白醤油焼」と「いくら醤油漬」が楽しめる親子弁当です。脂ののった鮭ハラミの旨みと大粒のいくらの食感がたまりません。

Btype ミートミックスカレー

1折 ￥1,696（税込）

オーベルジーヌ（グランスタ東京／改札内B1 スクエア ゼロエリア）

10時間ホロホロになるまで煮込んだ牛バラ肉、じっくり柔らかく煮込んだ豚のロース肉、オリーブオイルでソテーしてこんがり焼き上げた若鳥のモモ肉。ゴロリとした3種類のお肉が楽しめるスパイシーなカレー弁当は、芸能人のロケ弁当としても知られています。

黒毛和牛 グランスタ東京 牛肉弁当

1折 ￥1,512（税込）

浅草今半 （グランスタ東京／改札内B1 スクエア ゼロエリア）

すき焼の名店「浅草今半」で一番売れている定番商品。秘伝の割り下で丁寧に煮上げた国産黒毛和牛が、ご飯の上にたっぷり。年間4万食以上販売したボリューム満点のお弁当です。

ほかにもまだまだ美味しそうなお弁当がずらり。この中から選ぶにしても、結局迷っちゃいそうなラインアップです。

TOKYO BENTO EXPO（駅すぽ）

期間：2025年12月22日（月）～2026年1月31日（土）