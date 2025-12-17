「本を買いに来たはずなのに、気づいたらレトルトパック握りしめてた」丸善伝統の「ハヤシライス」が国産牛使用でさらに美味しくリニューアル

丸善の創業者・早矢仕有的（はやし ゆうてき）が、「ハヤシライス」の生みの親だと言われているのはご存じですか？ そんなハヤシライスの元祖ともいうべき丸善ジュンク堂書店のレトルト食品がリニューアルされて、さらに美味しくなります！

丸善 新厨房楽レトルトシリーズ5年ぶりにリニューアル

丸善ジュンク堂書店は、2025年12月26日（金）、洋食シリーズ 新厨房楽のレトルトシリーズ「ハヤシビーフ」「カレービーフ」をリニューアルし、丸善 丸の内本店をはじめ全国72店舗で新発売します。

新厨房楽レトルトシリーズ ハヤシビーフ、新厨房楽レトルトシリーズ カレービーフ

価格：各￥800（税別）

メインとなる牛肉を従来のオーストラリア産から国産牛肉へ変更。スパイスや基本レシピは大切に守りながら、国産牛肉の旨味がより引き立つように絶妙な味に調整いたしました。さらに、マッシュルームは スライスカットへ変更し、具材感がアップ。上質な“コク”と“旨味”を感じられる、深みのあるハヤシ＆カレーに生まれ変わりました。

丸善 丸の内本店

住所：東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ1～4F