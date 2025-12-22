午年の馬スイーツはウマいに決まってる！ 午年の馬スイーツはウマいに決まっているー!!（大事なことなので）

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

フェアリーケーキフェアの「ベイクド新春 午（うま）カップケーキ」

　2026年は午（うま）年。馬蹄モチーフは幸運を呼び込むともいわれ、私も何か買おうかなと思っています。

　もちろんスイーツにも「午」をイメージしたものがお目見え。新年会などの手土産にもぴったりです。

走れ～走れ～馬カップケーキ～

　カップケーキとビスケットの店「Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉」で、新春限定スイーツ「ベイクド新春 午（うま）カップケーキ」を販売中です。

ベイクド新春 午（うま）カップケーキ
￥1,900（税込）

フェアリーケーキフェアの「ベイクド新春 午（うま）カップケーキ」

　紅茶が香る新春限定カップケーキ。紅茶パウダーを練り込んだ発酵バターケーキの上に、紅茶アイシングで「午（うま）」をデコレーション。黄色い瀬戸内レモンアイシングで明るく輝く一年を願い、赤いいちごアイシングで初日の出をイメージしています。

フェアリーケーキフェア　グランスタ東京店
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1
　　　JR東京駅八重洲地下中央口改札内 JR東京駅構内地下1階　グランスタ東京 銀の鈴エリア
営業時間：8:00～22:00（日・祝日8:00～21:00）

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

