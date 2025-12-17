「國酒」って何？　声優や芸人の聲でニッポンの酒を醸す丸の内イベント開催

日本を代表するお酒、日本酒・本格焼酎・泡盛・本みりん。この4種類を総称して「國酒（こくしゅ）」と呼ぶのだそう。

そんな國酒のイベント 「國酒の聲｜聲醸祭 in TOKYO」が行われます。國酒のことを知ってもらおうと、試飲や販売はもちろん、声優によるトークステージやお笑いライブなどさまざまなプログラムが用意されています。どんなイベントになるのか楽しみです！

多角的に知る「國酒」のコト

12月27日（土）と28日（日）に、KITTE地下1階 東京シティアイ パフォーマンスゾーンで「國酒の聲｜聲醸祭 in TOKYO」を開催します。

本イベントでは、声優によるトークステージ、國酒の試飲（チケット制）、ボトル販売、オリジナルグッズ販売、きき酒師・漫才師ユニット「にほんしゅ」によるお笑いライブなどを用意。また、10月の台風災害で被害を受けた八丈島の酒蔵4蔵も参加し 島酒のボトル販売などを行います。

國酒の聲｜聲醸祭 in TOKYO（聲醸祭／SEIJO）

日程：12月27日（土）13:00～19:00

12月28日（日）11:00～19:00

会場：東京シティアイ パフォーマンスゾーン（KITTE B1F）

チケット（Peatix）：https://kokushu-seijo-tokyo.peatix.com/