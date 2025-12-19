ディースリー・パブリッシャー（D3P）とDogenzaka Labは12月19日、両社の人気PCソフトを最大90％オフで購入できる「Winter Sale」をSteamにて開催。セール期間は、2026年1月6日2時ごろまで。

今回のセールでは、話題のサイボーグJKアクション『ゼンシンマシンガール』が30％オフで初登場！ さらに「地球防衛軍」シリーズや『オメガラビリンス ライフ』のゲーム本編と多数のDLCが大特価となっている。

ほかにも、子どもも楽しめる「あのゲー」シリーズなど、冬休みに遊びたいPCソフトがお買い得！

以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、下記のリストか、Steamストアページを確認してほしい。

▼ゲーム購入（ストアページ）はこちら

D3P：https://store.steampowered.com/publisher/d3p/sale/winter25

Dogenzaka Lab：https://store.steampowered.com/publisher/dogenzaka

■セールタイトルピックアップ！

『ゼンシンマシンガール』セール初登場！

●ゲーム本編：6980円 ⇒ 4886円（30％オフ）

https://store.steampowered.com/app/3696410/

©2025 YUKE'S

©2025 D3PUBLISHER

『地球防衛軍6』

●ゲーム本編：8980円 ⇒ 3951円（56％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2291060

●追加ミッションパック1：1500円 ⇒ 1200円（20％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2378087/

●追加ミッションパック2：1650円 ⇒ 1320円（20％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2378088/

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

『オメガラビリンス ライフ』

●ゲーム本編：8580円 ⇒ 1544円（82％オフ）

●デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）：1万780円 ⇒ 1940円（82％オフ）

https://store.steampowered.com/app/1163600/

©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER

『あのゲー（略）』

●ゲーム本編：1111円 ⇒ 777円（30％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2348100/

©2023 D3PUBLISHER

■セールタイトル一覧