『ゼンシンマシンガール』が初セール！
最大90％オフ！D3P ＆ Dogenzaka LabがSteam「Winter Sale」のタイトルラインアップを公開
ディースリー・パブリッシャー（D3P）とDogenzaka Labは12月19日、両社の人気PCソフトを最大90％オフで購入できる「Winter Sale」をSteamにて開催。セール期間は、2026年1月6日2時ごろまで。
今回のセールでは、話題のサイボーグJKアクション『ゼンシンマシンガール』が30％オフで初登場！ さらに「地球防衛軍」シリーズや『オメガラビリンス ライフ』のゲーム本編と多数のDLCが大特価となっている。
ほかにも、子どもも楽しめる「あのゲー」シリーズなど、冬休みに遊びたいPCソフトがお買い得！
以下ではセールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、下記のリストか、Steamストアページを確認してほしい。
▼ゲーム購入（ストアページ）はこちら
D3P：https://store.steampowered.com/publisher/d3p/sale/winter25
Dogenzaka Lab：https://store.steampowered.com/publisher/dogenzaka
■セールタイトルピックアップ！
『ゼンシンマシンガール』セール初登場！
●ゲーム本編：6980円 ⇒ 4886円（30％オフ）
https://store.steampowered.com/app/3696410/
©2025 YUKE'S
©2025 D3PUBLISHER
『地球防衛軍6』
●ゲーム本編：8980円 ⇒ 3951円（56％オフ）
https://store.steampowered.com/app/2291060
●追加ミッションパック1：1500円 ⇒ 1200円（20％オフ）
https://store.steampowered.com/app/2378087/
●追加ミッションパック2：1650円 ⇒ 1320円（20％オフ）
https://store.steampowered.com/app/2378088/
©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER
『オメガラビリンス ライフ』
●ゲーム本編：8580円 ⇒ 1544円（82％オフ）
●デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）：1万780円 ⇒ 1940円（82％オフ）
https://store.steampowered.com/app/1163600/
©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER
『あのゲー（略）』
●ゲーム本編：1111円 ⇒ 777円（30％オフ）
https://store.steampowered.com/app/2348100/
©2023 D3PUBLISHER