具だくさんのお弁当、と思いきやチョコ！？ 遊び心たっぷりなカカオ弁当
パッと見は具だくさんのお弁当、でも実はチョコレートの詰め合わせという遊び心たっぷりの商品「CACAO BENTO（カカオ弁当）」がリニューアルして新発売。手土産に渡せば驚いてもらえること間違いなし！
ユニークなチョコレートの詰め合わせ「CACAO BENTO」
ラ・テールは、贅沢チョコレートの詰め合わせ「CACAO BENTO（カカオ弁当）」を2025年12月4日よりリニューアルして、東京駅グランスタ丸の内坂エリアにある「テラセゾン」やオンラインショップで新発売します。
CACAO BENTO（カカオ弁当）
価格：￥3,780（税込）
※テラセゾンは2026年1月18日までの限定販売予定
※数量限定、なくなり次第終了
ライスパフとボンボンショコラをごはんと梅干しのように見立てた、チョコレートのお弁当【CACAO BENTO】（カカオ弁当）は、本格的なボンボンショコラやマンディアンなど、ショコラ好きにはたまらない詰め合せです。
テラセゾン 東京駅グランスタ店
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1ＪＲ東京駅構内B1Ｆ
