シュトーレンの次はパネットーネとパンドーロが来る！イタリアで欠かせないクリスマス菓子だよ

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「イータリー」のパネットーネ＆パンドーロ

　かつてはクリスマスといえばケーキでしたが、最近はドイツ伝統のシュトーレンも人気です。イタリアでは、クリスマスにはパネットーネとパンドーロが欠かせないそうですよ。イータリー丸の内店では、イタリア直輸入のパネットーネとパンドーロを販売中です。

お気に入りの味を見つける楽しみも

　「イータリー丸の内店」で、イタリアから直輸入したクリスマス伝統菓子「パネットーネ」と「パンドーロ」を販売しています。

パネットーネ　シシリートリップ 缶 750G（ヴェルガーニ）
7,980（税込）

　秘伝のレシピで作られた伝統的なパネットーネ。オレンジピール、マダガスカル産バニラビーンズを使用し、柔らかく優しい味わいです。色鮮やかなシチリア陶器をモチーフにした缶もすてき！

パネットーネ クラッシコ1KG（イータリー アイコンズ）
￥12,800（税込）
※12月中旬入荷予定

　上質なレーズン、オレンジの砂糖漬け、マダガスカル産ブルボン・バニラを使った風味豊かな生地が自慢。芳醇な香りとしっとりとした食感が楽しめます。

パネットーネ ジャンドゥーヤ 1KG（ドモーリ）
￥12,800（税込）
※12月中旬入荷予定

　ピエモンテ州の特産品ヘーゼルナッツを使ったジャンドゥーヤ入りのパネットーネ。濃厚な味わいのジャンドゥーヤクリームを加えた生地に香り高いダークチョコレートチップを混ぜ込んだ贅沢な逸品。

パンドーロ　シシリートリップ 750G（ヴェルガーニ）
￥6,980（税込）

　卵をたっぷり使用した豊かな味わいの生地が特徴。シチリア陶器をモチーフにしたパッケージが色鮮やかで目を惹きます。

パンドーロ 1KG（イータリー アイコンズ）
￥12,800（税込）
※12月中旬入荷予定

　厳選された材料と天然発酵種で丁寧に焼き上げたパンドーロ。甘いスパークリングワインと合わせるのもおすすめ。

イータリー丸の内店
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅B1

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

