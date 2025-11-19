シュトーレンの次はパネットーネとパンドーロが来る！イタリアで欠かせないクリスマス菓子だよ

かつてはクリスマスといえばケーキでしたが、最近はドイツ伝統のシュトーレンも人気です。イタリアでは、クリスマスにはパネットーネとパンドーロが欠かせないそうですよ。イータリー丸の内店では、イタリア直輸入のパネットーネとパンドーロを販売中です。

お気に入りの味を見つける楽しみも

「イータリー丸の内店」で、イタリアから直輸入したクリスマス伝統菓子「パネットーネ」と「パンドーロ」を販売しています。

パネットーネ シシリートリップ 缶 750G（ヴェルガーニ）

7,980（税込）

秘伝のレシピで作られた伝統的なパネットーネ。オレンジピール、マダガスカル産バニラビーンズを使用し、柔らかく優しい味わいです。色鮮やかなシチリア陶器をモチーフにした缶もすてき！

パネットーネ クラッシコ1KG（イータリー アイコンズ）

￥12,800（税込）

※12月中旬入荷予定

上質なレーズン、オレンジの砂糖漬け、マダガスカル産ブルボン・バニラを使った風味豊かな生地が自慢。芳醇な香りとしっとりとした食感が楽しめます。

パネットーネ ジャンドゥーヤ 1KG（ドモーリ）

￥12,800（税込）

※12月中旬入荷予定

ピエモンテ州の特産品ヘーゼルナッツを使ったジャンドゥーヤ入りのパネットーネ。濃厚な味わいのジャンドゥーヤクリームを加えた生地に香り高いダークチョコレートチップを混ぜ込んだ贅沢な逸品。

パンドーロ シシリートリップ 750G（ヴェルガーニ）

￥6,980（税込）

卵をたっぷり使用した豊かな味わいの生地が特徴。シチリア陶器をモチーフにしたパッケージが色鮮やかで目を惹きます。

パンドーロ 1KG（イータリー アイコンズ）

￥12,800（税込）

※12月中旬入荷予定

厳選された材料と天然発酵種で丁寧に焼き上げたパンドーロ。甘いスパークリングワインと合わせるのもおすすめ。

イータリー丸の内店

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅B1