シュトーレンの次はパネットーネとパンドーロが来る！イタリアで欠かせないクリスマス菓子だよ
かつてはクリスマスといえばケーキでしたが、最近はドイツ伝統のシュトーレンも人気です。イタリアでは、クリスマスにはパネットーネとパンドーロが欠かせないそうですよ。イータリー丸の内店では、イタリア直輸入のパネットーネとパンドーロを販売中です。
お気に入りの味を見つける楽しみも
「イータリー丸の内店」で、イタリアから直輸入したクリスマス伝統菓子「パネットーネ」と「パンドーロ」を販売しています。
パネットーネ シシリートリップ 缶 750G（ヴェルガーニ）
7,980（税込）
秘伝のレシピで作られた伝統的なパネットーネ。オレンジピール、マダガスカル産バニラビーンズを使用し、柔らかく優しい味わいです。色鮮やかなシチリア陶器をモチーフにした缶もすてき！
パネットーネ クラッシコ1KG（イータリー アイコンズ）
￥12,800（税込）
※12月中旬入荷予定
上質なレーズン、オレンジの砂糖漬け、マダガスカル産ブルボン・バニラを使った風味豊かな生地が自慢。芳醇な香りとしっとりとした食感が楽しめます。
パネットーネ ジャンドゥーヤ 1KG（ドモーリ）
￥12,800（税込）
※12月中旬入荷予定
ピエモンテ州の特産品ヘーゼルナッツを使ったジャンドゥーヤ入りのパネットーネ。濃厚な味わいのジャンドゥーヤクリームを加えた生地に香り高いダークチョコレートチップを混ぜ込んだ贅沢な逸品。
パンドーロ シシリートリップ 750G（ヴェルガーニ）
￥6,980（税込）
卵をたっぷり使用した豊かな味わいの生地が特徴。シチリア陶器をモチーフにしたパッケージが色鮮やかで目を惹きます。
パンドーロ 1KG（イータリー アイコンズ）
￥12,800（税込）
※12月中旬入荷予定
厳選された材料と天然発酵種で丁寧に焼き上げたパンドーロ。甘いスパークリングワインと合わせるのもおすすめ。
イータリー丸の内店
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅B1