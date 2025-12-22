丸の内で日本一のお茶を無料で試飲！ 日本茶AWARD受賞の「長崎 そのぎ茶」8軒の茶農家が味比べ

長崎県の東彼杵町（ひがしそのぎちょう）で生産される「そのぎ茶」は、近年になって日本茶コンテスト「日本茶AWARD」での受賞や、日本茶業界で最も権威ある品評会「全国茶品評会」で日本一に輝くなど、今注目を集めているお茶。

そんなそのぎ茶を紹介するイベント「長崎 そのぎ茶コレクション2026 in 東京」が開催します。日本一のお茶、どんな味がするんだろう？

日本一のお茶を飲み比べ！

1月24日（土）と25日（日）、KITTE地下1階 シティアイ パフォーマンスゾーンで「長崎 そのぎ茶コレクション2026 in 東京」が行われます。

東彼杵町から個性豊かな8軒の茶農家・茶商が来場し、8軒のブースを自由に巡りながらそのぎ茶の飲み比べが楽しめます。試飲はすべて無料で、気に入ったお茶はその場で購入できます。

また「そのぎ茶“はじめの一歩”セミナー」も実施。そのぎ茶アンバサダーと日本茶インストラクターが、そのぎ茶の特徴や初心者でもおいしく淹れるコツを紹介します。

長崎 そのぎ茶コレクション2026 in 東京

開催日時：2026年1月24日（土）・25日（日）10:00〜18:00

会場：KITTE 地下1階 東京シティアイ パフォーマンスゾーン

住所：東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

参加費：入場無料（セミナーは有料）