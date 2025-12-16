若きブルース・ウェインが、ゴッサム・シティのヒーロー「バットマン」へと成長していく物語を描く

セガは12月15日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）向けソフト『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』を、WB Gamesより発売すると発表。発売日は2026年5月29日となる。

また、同日より全国のゲーム販売店にて、本作パッケージ版スタンダード・エディションの予約を受付中だ。予約特典として、名作コミック「ダークナイト・リターンズ」をモチーフにした特別バットスーツ（発売日から使用可能なゲーム内コンテンツ）をプレゼント。

本作の価格は、スタンダード・エディションのパッケージ版／ダウンロード版が8778円、デラックス・エディションが1万1286円だ。

※セガは米国ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントと、日本市場向け新作パッケージタイトルに関する共同パブリッシング契約を締結し、WB Gamesより発売される家庭用ゲームタイトルの製造・販売を担当しております。

※Nintendo Switch 2版の発売時期は、後日発表予定です。

本作の最新トレーラーも公開中。 映像では、ケーブルランチャーを駆使するロビンをはじめ、固有の能力やコンボ、ガジェットを備えたナイトウィング、バットガール、キャットウーマンなど、複数のプレイアブルキャラクターが登場。ゴッサム・シティ舞台に、多彩でダイナミックなアクションが繰り広げられる。

さらに、新たな敵ツーフェイス、おなじみのジョーカーとの壮絶な戦いが展開する。「バットマン：ザ・アニメーテッド・シリーズ」のバットモービルや、「ダークナイト」「ダークナイトライジング」のバットポットなどファン必見の移動手段がゲーム内オープンワールドで使用できる様子も初公開されている。ぜひともチェックしよう。

▼最新トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=FYkgZJaHZio

■『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』について

本作は、若きブルース・ウェインがゴッサム・シティのヒーロー「バットマン」へと成長していく物語を描く、オープンワールド型アクションアドベンチャー。

86年にわたるバットマンの歴史をベースに、レゴならではのユーモアを融合。物語は“バットマンの起源”から始まり、影の同盟での修行を経て、ロビンやキャットウーマンなどの仲間と絆を深めながら、ジョーカーをはじめとするスーパーヴィランの脅威に立ち向かう。

新バトルシステムでは、迫力ある一撃や連続攻撃、カウンター、テイクダウンなど多彩なアクションが可能。ソロプレイはもちろん、2人協力プレイにも対応し、初心者から上級者まで楽しめる難易度を用意している。ゴッサム・シティの探索、乗り物操作、バットケイブのカスタマイズなど、遊びの幅も豊富だ。

【ゲーム情報】

タイトル：『レゴ®バットマン™：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』

ジャンル：オープンワールド型アクションアドベンチャー

販売：WB Games

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：2026年5月29日予定

※Switch 2版の発売日は後日発表予定。

価格：

スタンダード・エディション：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万1286円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～2人

CERO：審査予定

LEGO® BATMAN™ : LEGACY OF THE DARK KNIGHT © 2025 TT Games Ltd. Produced by TT Games under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, the Brick, and the Knob configurations and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. © 2025. DC LOGO, BATMAN, and all related characters and elements © and ™ DC (s25).

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。