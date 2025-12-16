若きブルース・ウェインが、ゴッサム・シティのヒーロー「バットマン」へと成長していく物語を描く
『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』が2026年5月29日に発売決定！
セガは12月15日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）向けソフト『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』を、WB Gamesより発売すると発表。発売日は2026年5月29日となる。
また、同日より全国のゲーム販売店にて、本作パッケージ版スタンダード・エディションの予約を受付中だ。予約特典として、名作コミック「ダークナイト・リターンズ」をモチーフにした特別バットスーツ（発売日から使用可能なゲーム内コンテンツ）をプレゼント。
本作の価格は、スタンダード・エディションのパッケージ版／ダウンロード版が8778円、デラックス・エディションが1万1286円だ。
※セガは米国ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントと、日本市場向け新作パッケージタイトルに関する共同パブリッシング契約を締結し、WB Gamesより発売される家庭用ゲームタイトルの製造・販売を担当しております。
※Nintendo Switch 2版の発売時期は、後日発表予定です。
本作の最新トレーラーも公開中。 映像では、ケーブルランチャーを駆使するロビンをはじめ、固有の能力やコンボ、ガジェットを備えたナイトウィング、バットガール、キャットウーマンなど、複数のプレイアブルキャラクターが登場。ゴッサム・シティ舞台に、多彩でダイナミックなアクションが繰り広げられる。
さらに、新たな敵ツーフェイス、おなじみのジョーカーとの壮絶な戦いが展開する。「バットマン：ザ・アニメーテッド・シリーズ」のバットモービルや、「ダークナイト」「ダークナイトライジング」のバットポットなどファン必見の移動手段がゲーム内オープンワールドで使用できる様子も初公開されている。ぜひともチェックしよう。
▼最新トレーラー
https://www.youtube.com/watch?v=FYkgZJaHZio
■『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』について
本作は、若きブルース・ウェインがゴッサム・シティのヒーロー「バットマン」へと成長していく物語を描く、オープンワールド型アクションアドベンチャー。
86年にわたるバットマンの歴史をベースに、レゴならではのユーモアを融合。物語は“バットマンの起源”から始まり、影の同盟での修行を経て、ロビンやキャットウーマンなどの仲間と絆を深めながら、ジョーカーをはじめとするスーパーヴィランの脅威に立ち向かう。
新バトルシステムでは、迫力ある一撃や連続攻撃、カウンター、テイクダウンなど多彩なアクションが可能。ソロプレイはもちろん、2人協力プレイにも対応し、初心者から上級者まで楽しめる難易度を用意している。ゴッサム・シティの探索、乗り物操作、バットケイブのカスタマイズなど、遊びの幅も豊富だ。
【ゲーム情報】
タイトル：『レゴ®バットマン™：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』
ジャンル：オープンワールド型アクションアドベンチャー
販売：WB Games
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：2026年5月29日予定
※Switch 2版の発売日は後日発表予定。
価格：
スタンダード・エディション：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックス・エディション：1万1286円（ダウンロード版）
プレイ人数：1～2人
CERO：審査予定
LEGO® BATMAN™ : LEGACY OF THE DARK KNIGHT © 2025 TT Games Ltd. Produced by TT Games under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, the Brick, and the Knob configurations and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. © 2025. DC LOGO, BATMAN, and all related characters and elements © and ™ DC (s25).
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。