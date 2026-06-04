セガは6月4日、オープンワールド型アクションアドベンチャーゲーム『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』のNintendo Switch 2 版の発売日が決定したと発表。

発売日は2026年9月18日、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに7678円だ。

▼ NINTENDO SWITCH 2 版の発売日発表

https://www.youtube.com/watch?v=XF_QhcbW5VM

現在、全国のゲーム取扱店にて、本作パッケージ版の予約を受け付け中。予約特典として、コミック「ダークナイト・リターンズ」をモチーフにした特別バットスーツ（発売日から使用可能なゲーム内コンテンツ）がプレゼントされる。

ユーザーレビューで「圧倒的に好評」を獲得している本作を、Switch 2 ユーザーもぜひともチェックしよう。

※ユーザーレビューはPC（Steam）版のものです。（2026年6月4日 現在）

■Warner Bros. Gamesアカウント連携でゲーム内コンテンツをゲット！

Warner Bros. Gamesアカウントを新規登録した人、またはすでにアカウントを持っている人は、「ゴールデンエイジ」バットスーツをアンロックできる。

■対象のレゴセット購入でゲーム内コンテンツをゲット！

現在発売中の4種類のレゴ DC バットマン セットには、『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』で利用可能なゲーム内コンテンツが付属しており、ゲーム発売後に引き換えて入手できる。各セットに付属するコンテンツの内容は以下のとおり。

●レゴ DC バットマン：バットマン ロゴ セット

ゲーム内で使用できるゴールド仕様の「バットスーツ」が入手可能となるコードが付属。本コンテンツはレゴセット購入者限定だ。

製品ページ：https://www.lego.com/ja-jp/product/batman-logo-76330

●レゴ DC バットマン バットマンvsスーパーマン バットモービル セット

映画「バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生」に登場するバットモービルと、ゴールド仕様のバットモービルをゲーム内で入手できる。なお、通常のバットモービルはレゴセットの購入有無に関わらずゲーム内で入手可能だ。

製品ページ：https://www.lego.com/ja-jp/product/batman-v-superman-batmobile-76331

●レゴ DC バットマン：ザ・バットマン バットモービル セット

映画「THE BATMAN－ザ・バットマン－」版バットモービルと、ゴールド仕様のバットモービルをゲーム内で入手できる。

製品ページ：https://www.lego.com/ja-jp/product/the-batman-batmobile-76332

●レゴ DC バットマン：バットマン&ロビン バットモービル セット

映画「バットマン & ロビン」版バットモービルと、ゴールド仕様のバットモービルをゲーム内で入手できる。

製品ページ：https://www.lego.com/ja-jp/product/batman-robin-batmobile-76333

【ゲーム情報】

タイトル：『レゴ®バットマン™：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』

ジャンル：オープンワールド型アクションアドベンチャー

販売：WB Games

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：

PS5／XSX|S／PC：発売中（2026年5月22日）

Switch 2：2026年9月18日

価格：

PS5／XSX|S／PCスタンダード・エディション：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS5／XSX|S／PCデラックス・エディション：1万1286円（ダウンロード版）

Switch 2版：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）

プレイ人数：1～2人

CERO：B（12才以上対象）

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※セガは米国ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントと、日本市場向け新作パッケージタイトルに関する共同パブリッシング契約を締結し、WB Gamesより発売される家庭用ゲームタイトルの製造・販売を担当しております。

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