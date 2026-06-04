発売日発表トレーラーも公開！
Switch 2 版『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』が9月18日に発売決定！
セガは6月4日、オープンワールド型アクションアドベンチャーゲーム『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』のNintendo Switch 2 版の発売日が決定したと発表。
発売日は2026年9月18日、価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに7678円だ。
▼ NINTENDO SWITCH 2 版の発売日発表
https://www.youtube.com/watch?v=XF_QhcbW5VM
現在、全国のゲーム取扱店にて、本作パッケージ版の予約を受け付け中。予約特典として、コミック「ダークナイト・リターンズ」をモチーフにした特別バットスーツ（発売日から使用可能なゲーム内コンテンツ）がプレゼントされる。
ユーザーレビューで「圧倒的に好評」を獲得している本作を、Switch 2 ユーザーもぜひともチェックしよう。
※ユーザーレビューはPC（Steam）版のものです。（2026年6月4日 現在）
■Warner Bros. Gamesアカウント連携でゲーム内コンテンツをゲット！
Warner Bros. Gamesアカウントを新規登録した人、またはすでにアカウントを持っている人は、「ゴールデンエイジ」バットスーツをアンロックできる。
■対象のレゴセット購入でゲーム内コンテンツをゲット！
現在発売中の4種類のレゴ DC バットマン セットには、『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』で利用可能なゲーム内コンテンツが付属しており、ゲーム発売後に引き換えて入手できる。各セットに付属するコンテンツの内容は以下のとおり。
●レゴ DC バットマン：バットマン ロゴ セット
ゲーム内で使用できるゴールド仕様の「バットスーツ」が入手可能となるコードが付属。本コンテンツはレゴセット購入者限定だ。
製品ページ：https://www.lego.com/ja-jp/product/batman-logo-76330
●レゴ DC バットマン バットマンvsスーパーマン バットモービル セット
映画「バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生」に登場するバットモービルと、ゴールド仕様のバットモービルをゲーム内で入手できる。なお、通常のバットモービルはレゴセットの購入有無に関わらずゲーム内で入手可能だ。
製品ページ：https://www.lego.com/ja-jp/product/batman-v-superman-batmobile-76331
●レゴ DC バットマン：ザ・バットマン バットモービル セット
映画「THE BATMAN－ザ・バットマン－」版バットモービルと、ゴールド仕様のバットモービルをゲーム内で入手できる。
製品ページ：https://www.lego.com/ja-jp/product/the-batman-batmobile-76332
●レゴ DC バットマン：バットマン&ロビン バットモービル セット
映画「バットマン & ロビン」版バットモービルと、ゴールド仕様のバットモービルをゲーム内で入手できる。
製品ページ：https://www.lego.com/ja-jp/product/batman-robin-batmobile-76333
【ゲーム情報】
タイトル：『レゴ®バットマン™：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』
ジャンル：オープンワールド型アクションアドベンチャー
販売：WB Games
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：
PS5／XSX|S／PC：発売中（2026年5月22日）
Switch 2：2026年9月18日
価格：
PS5／XSX|S／PCスタンダード・エディション：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
PS5／XSX|S／PCデラックス・エディション：1万1286円（ダウンロード版）
Switch 2版：7678円（パッケージ版／ダウンロード版）
プレイ人数：1～2人
CERO：B（12才以上対象）
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※セガは米国ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントと、日本市場向け新作パッケージタイトルに関する共同パブリッシング契約を締結し、WB Gamesより発売される家庭用ゲームタイトルの製造・販売を担当しております。
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