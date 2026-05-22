オープンワールド・アクションアドベンチャー！
ブルース・ウェインが“バットマン”になるまでの物語を描く『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』が本日発売！
セガは5月22日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）向オープンワールド型アクションアドベンチャー『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』をWB Gamesより発売したと発表。
価格は、スタンダード・エディションのパッケージ版／ダウンロード版が8778円、ダウンロード専売のデラックス・エディションが1万1286円だ。
▼トレーラー
本作は、若きブルース・ウェインがゴッサム・シティのヒーロー「バットマン」へと成長していく物語を描く、オープンワールド型アクションアドベンチャー。
86年にわたるバットマンの歴史をベースに、レゴならではのユーモアを融合。物語は“バットマンの起源”から始まり、影の同盟での修行を経て、ロビンやキャットウーマンなどの仲間と絆を深めながら、ジョーカーをはじめとするスーパーヴィランの脅威に立ち向かっていく。
新しくなったバトルでは、迫力ある一撃や連続攻撃、カウンター、テイクダウンなど多彩なアクションが可能。ソロプレイはもちろん、2人協力プレイにも対応し、初心者から上級者まで楽しめる難易度を用意。
ゴッサム・シティの探索、乗り物の操作、バットケイブのカスタマイズなど、遊びの幅も豊富だ。
■Warner Bros. Gamesアカウント連携でゲーム内コンテンツをゲット！
Warner Bros. Gamesアカウントを新規登録した人、またはすでにアカウントを持っている人は、「ゴールデンエイジ」バットスーツをアンロックできる。
■対象のレゴセット購入でゲーム内コンテンツをゲット！
現在発売中の4種類のレゴ DC バットマン セットには、『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』で利用可能なゲーム内コンテンツが付属しており、ゲーム発売後に引き換えて入手できる。各セットに付属するコンテンツの内容は以下のとおり。
●レゴ DC バットマン：バットマン ロゴ セット
ゲーム内で使用できるゴールド仕様の「バットスーツ」が入手可能となるコードが付属。本コンテンツはレゴセット購入者限定だ。
製品ページ：https://www.lego.com/ja-jp/product/batman-logo-76330
●レゴ DC バットマン バットマンvsスーパーマン バットモービル セット
映画「バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生」に登場するバットモービルと、ゴールド仕様のバットモービルをゲーム内で入手できる。なお、通常のバットモービルはレゴセットの購入有無に関わらずゲーム内で入手可能だ。
製品ページ：https://www.lego.com/ja-jp/product/batman-v-superman-batmobile-76331
●レゴ DC バットマン：ザ・バットマン バットモービル セット
映画「THE BATMAN－ザ・バットマン－」版バットモービルと、ゴールド仕様のバットモービルをゲーム内で入手できる。
製品ページ：https://www.lego.com/ja-jp/product/the-batman-batmobile-76332
●レゴ DC バットマン：バットマン&ロビン バットモービル セット
映画「バットマン & ロビン」版バットモービルと、ゴールド仕様のバットモービルをゲーム内で入手できる。
製品ページ：https://www.lego.com/ja-jp/product/batman-robin-batmobile-76333
■『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト デラックス・エディション』も発売中！
ダウンロード専売の『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』デラックス・エディションも発売中。「デラックス・エディション」の内容は以下のとおり。
●ゲーム本編
●レガシーコレクション：
・スーツ7種（各プレイアブルキャラクターに1着）
・バットモービル1台
・バットケイブ用カスタマイズアイテム5点セット
●メイヘム・コレクション
※「メイヘム・コレクション」は2026年9月配信予定の別売り追加コンテンツです（プレイにはゲーム本編が必要です）。『レゴ®バットマン™：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト デラックス・エディション』には本コンテンツが含まれます。
【ゲーム情報】
タイトル：『レゴ®バットマン™：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』
ジャンル：オープンワールド型アクションアドベンチャー
販売：WB Games
プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）
発売日：発売中（2026年5月22日）
※Switch 2版の発売日は後日発表予定。
価格：
スタンダード・エディション：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックス・エディション：1万1286円（ダウンロード版）
プレイ人数：1～2人
CERO：B（12才以上対象）
LEGO® BATMAN™: LEGACY OF THE DARK KNIGHT © 2026 TT Games Ltd. Produced by TT Games under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, the Brick, and the Knob configurations and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. © 2026. DC LOGO, BATMAN, and all related characters and elements © and TM DC (s26).
※セガは米国ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントと、日本市場向け新作パッケージタイトルに関する共同パブリッシング契約を締結し、WB Gamesより発売される家庭用ゲームタイトルの製造・販売を担当しております。
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