セガは5月22日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）向オープンワールド型アクションアドベンチャー『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』をWB Gamesより発売したと発表。

価格は、スタンダード・エディションのパッケージ版／ダウンロード版が8778円、ダウンロード専売のデラックス・エディションが1万1286円だ。

▼トレーラー

本作は、若きブルース・ウェインがゴッサム・シティのヒーロー「バットマン」へと成長していく物語を描く、オープンワールド型アクションアドベンチャー。

86年にわたるバットマンの歴史をベースに、レゴならではのユーモアを融合。物語は“バットマンの起源”から始まり、影の同盟での修行を経て、ロビンやキャットウーマンなどの仲間と絆を深めながら、ジョーカーをはじめとするスーパーヴィランの脅威に立ち向かっていく。

新しくなったバトルでは、迫力ある一撃や連続攻撃、カウンター、テイクダウンなど多彩なアクションが可能。ソロプレイはもちろん、2人協力プレイにも対応し、初心者から上級者まで楽しめる難易度を用意。

ゴッサム・シティの探索、乗り物の操作、バットケイブのカスタマイズなど、遊びの幅も豊富だ。

■Warner Bros. Gamesアカウント連携でゲーム内コンテンツをゲット！

Warner Bros. Gamesアカウントを新規登録した人、またはすでにアカウントを持っている人は、「ゴールデンエイジ」バットスーツをアンロックできる。

■対象のレゴセット購入でゲーム内コンテンツをゲット！

現在発売中の4種類のレゴ DC バットマン セットには、『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』で利用可能なゲーム内コンテンツが付属しており、ゲーム発売後に引き換えて入手できる。各セットに付属するコンテンツの内容は以下のとおり。

●レゴ DC バットマン：バットマン ロゴ セット

ゲーム内で使用できるゴールド仕様の「バットスーツ」が入手可能となるコードが付属。本コンテンツはレゴセット購入者限定だ。

製品ページ：https://www.lego.com/ja-jp/product/batman-logo-76330

●レゴ DC バットマン バットマンvsスーパーマン バットモービル セット

映画「バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生」に登場するバットモービルと、ゴールド仕様のバットモービルをゲーム内で入手できる。なお、通常のバットモービルはレゴセットの購入有無に関わらずゲーム内で入手可能だ。

製品ページ：https://www.lego.com/ja-jp/product/batman-v-superman-batmobile-76331

●レゴ DC バットマン：ザ・バットマン バットモービル セット

映画「THE BATMAN－ザ・バットマン－」版バットモービルと、ゴールド仕様のバットモービルをゲーム内で入手できる。

製品ページ：https://www.lego.com/ja-jp/product/the-batman-batmobile-76332

●レゴ DC バットマン：バットマン&ロビン バットモービル セット

映画「バットマン & ロビン」版バットモービルと、ゴールド仕様のバットモービルをゲーム内で入手できる。

製品ページ：https://www.lego.com/ja-jp/product/batman-robin-batmobile-76333

■『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト デラックス・エディション』も発売中！

ダウンロード専売の『レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』デラックス・エディションも発売中。「デラックス・エディション」の内容は以下のとおり。

●ゲーム本編

●レガシーコレクション：

・スーツ7種（各プレイアブルキャラクターに1着）

・バットモービル1台

・バットケイブ用カスタマイズアイテム5点セット

●メイヘム・コレクション

※「メイヘム・コレクション」は2026年9月配信予定の別売り追加コンテンツです（プレイにはゲーム本編が必要です）。『レゴ®バットマン™：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト デラックス・エディション』には本コンテンツが含まれます。

【ゲーム情報】

タイトル：『レゴ®バットマン™：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト』

ジャンル：オープンワールド型アクションアドベンチャー

販売：WB Games

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：発売中（2026年5月22日）

※Switch 2版の発売日は後日発表予定。

価格：

スタンダード・エディション：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックス・エディション：1万1286円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～2人

CERO：B（12才以上対象）

LEGO® BATMAN™: LEGACY OF THE DARK KNIGHT © 2026 TT Games Ltd. Produced by TT Games under license from the LEGO Group. LEGO, the LEGO logo, the Brick, and the Knob configurations and the Minifigure are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. © 2026. DC LOGO, BATMAN, and all related characters and elements © and TM DC (s26).

※セガは米国ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメントと、日本市場向け新作パッケージタイトルに関する共同パブリッシング契約を締結し、WB Gamesより発売される家庭用ゲームタイトルの製造・販売を担当しております。

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