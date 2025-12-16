ヒストリアは12月16日、精度の高い“リアルな月面”を再現した月面シミュレーション探索ゲーム「REAL MOON」を、Steamにて公開したと発表。無料でダウンロードしてプレイできる。

本作は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）とヒストリアによる共同研究の成果物を利用したもの。以下の観測データや論文等を基に、JAXAとの共同研究によって作成したシミュレーション環境を形成。プレイヤーは歩行やローバー操作を通して、本物さながらの月面探索を体験できるという。

・実際に計測されたDEMデータ(地形の高さ情報)

・クレーターの分布率

・岩の分布率

・時間ごとの太陽/地球/月の位置関係 など

宇宙飛行士となったプレイヤーは、探査機の残した一枚の画像をヒントに撮影地点を特定。3つの地点を探すこととなる。自由探索が可能なフリーモードも搭載しており、太陽の動きを観察したり、ボールや旗などのオブジェクトを配置して楽しめる。

2025年12月23日23時59分まで、本作のリリースを記念したフォトコンテストを開催。ヒストリア広報部の公式X（Twitter）をフォローし、ハッシュタグ「#REALMOON」を付けて画像を投稿すれば応募できる。

ぜひアイディアを練った渾身の一枚を撮影し、応募してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：REAL MOON

ジャンル：月面探索シミュレーションゲーム

プラットフォーム：PC（Steam）

配信日：配信中（2025年12月16日）

価格：無料

©historia Inc.