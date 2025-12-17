お手頃価格で、ちゃんと最新世代。PCゲーミング入門にピッタリなNEXTGEARノートPC！ 今ならロジクールのゲーミングマウスも付いてくる：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、良コスパのゲーミングノートPC「NEXTGEAR J6シリーズ」の新モデル「NEXTGEAR J6-A7G50WT-B」です。

NEXTGEAR J6-A7G50WT-Bは、コスパに優れたNEXTGEARシリーズを冠するゲーミングノートPC。16型液晶ディスプレーを備えたスタンダードモデルで、CPUにAMDの「Ryzen 200シリーズ」、GPUにNVIDIAの「GeForce RTX 50シリーズ」を搭載しています。

16型の液晶ディスプレーは、画面解像度がWUXGA（1920×1200ドット）で、sRGBカバー率100%、リフレッシュレートは165Hzに対応します。システムメモリーは16GB（8GB×2、DDR5）、ストレージは500GBのM.2 NVMe SSD（Gen4）を採用。無線通信はWi-Fi 7に対応し、バッテリーの駆動時間は約4.5時間です。

徳永さんによると、NEXTGEAR J6-A7G50WT-Bは、前モデルに搭載していた「Ryzen 7000シリーズ」や「GeForce RTX 40シリーズ」から着実に世代交代を果たした新モデルとのことです。ちなみに、前モデルではキーボードのキーキャップが黒色でしたが、今回は白色に変更し、全面的に白い筐体になったそうです。

特に軽量で持ち運びに適したモデルではありませんが、手頃な価格でコスパに優れているため、ゲーミングノートPCの入門用としてもオススメとのこと。

NEXTGEAR J6-A7G50WT-Bの主なスペック ディスプレー 16型液晶（1920×1200ドット、ノングレア、165Hz対応） CPU AMD Ryzen 7 255（8コア/16スレッド、最大4.9GHz） メモリー 16GB（8GB×2、DDR5） ストレージ 500GB SSD（NVMe Gen4x4） グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU（8GB、GDDR7） 無線機能 Wi-Fi 7、Bluetooth 5 インターフェース USB Type-A（3.2 Gen1、5Gbps）×3、USB Type-C（4 Gen3×2、40Gbps、USB PD、画面出力対応）×1、USB Type-C（3.2 Gen2、10Gbps、USB PD、画面出力対応）×1、1000BASE-T LANポート、HDMI、MiniDisplayPort、4極ヘッドセット端子 ウェブカメラ 100万画素（プライバシーシャッター付き） バッテリー駆動時間 動画再生 約4.5時間、アイドル状態 約7時間（JEITA測定法 Ver.3.0） 消費電力 標準時約7.83W、最大時約210W、スリープ時約1.8W サイズ/重量 357.5（W）×259（D）×26.5（H）mm／約2.21kg OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 店頭価格 15万9800円

プレゼントキャンペーン＆セール、新製品の展示を実施中！

なお、現在マウスコンピューターでは「NEXTGEAR買ったらゲーミングデバイス付いてくるキャンペーン」を実施中です。今回オススメのNEXTGEAR J6-A7G50WT-Bも対象となっており、購入するとゲーミングマウス「Logicool G304rWH」をプレゼント。期間は2026年1月14日11時までで。限定数500個となっているので、お早めに。詳しくは特設サイトをご確認ください。

また、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では、店舗限定セールの「ボーナスSALE」を実施中です。期間は12月31日まで。こちらもセール特設サイトを確認してみてください。

そのほか、店頭ではeスポーツプロチーム「DetonatioN FocusMe」とのコラボ限定モデル筐体や、東京ゲームショウ2025で披露したマウスコンピューターオリジナルのゲーミングデバイス一式が展示中です。これらについても、近々詳しく紹介するかもしれませんので、本連載にて記事の公開をお楽しみに！

バーチャルマーケット 2025 Winter出展ブースと連動した展示が見られます！

3Dアバターなどの3Dアイテムをはじめ、リアル商品も売り買いできる世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット」（以下、Vket）が、2025年12月6日〜21日の期間で開催中です。マウスコンピューターも、Vket推奨パソコンの性能を疑似的に体験できるブースを出展しており、その場でVket推奨パソコンを購入することもできます。

マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では、このVket出展ブースと連動した体験展示を実施中です。実際のVket推奨パソコンとVRデバイス（Meta Quest 3S）を使って、リアルにその性能を体験できます。詳しくは、マウスコンピューターからのリリースも確認してみてください。

展示期間は、Vket開催期間中の12月21日まで。Vket推奨パソコンによるVR体験が気になる人は、ぜひ店舗で体験してみてはいかがでしょうか。