第181回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲーミングノートPC「G TUNE W4-I7G50」がオススメ!!
こたつゲーミングはいかが？ 薄くて軽いのに、しっかり“ゲームができる”。RTX 5000シリーズGPU搭載ノートPCがセール価格でお買い得！：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、現在セール価格となっているゲーミングノートPC「G TUNE W4-I7G50」です。
G TUNE W4-I7G50は厚さ19.9mmという薄型の筐体ながら、ベイパーチャンバー構造の冷却機構採用で外部GPUの搭載を可能としたゲーミングノートPCです。
ディスプレーは14型液晶パネルを搭載し、画面解像度はWUXGA（1920×1200ドット）、sRGBカバー率100%でリフレッシュレートは144Hzに対応します。
主なスペックは、CPUに「Core i7-13620H」、GPUに「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を搭載。システムメモリーは32GB（DDR5オンボード）、ストレージには1TB SSD（Gen4）を搭載します。無線通信は最新のWi-Fi 7対応でバッテリー稼働時間は約7時間となっています。
徳永さんによると、G TUNE W4-I7G50の強みは薄型・軽量でバッテリーの稼働時間もそこそこ長時間な点です。USB PD充電器でも運用可能なことから、サブマシン的な運用にもぴったりなゲーミングノートPCといいます。
デスクトップのゲーミングPCは持ってるけど、これからの季節はコタツでも使える取り回しの良いゲーミングノートパソコンもほしいなあ、と、そう思っている人にピッタリの1台ですね！
|G TUNE W4-I7G50の主なスペック
|ディスプレー
|14型液晶（1920×1200ドット、ノングレア、144Hz対応）
|CPU
|Intel Core i7-13620H（10コア/16スレッド、最大4.9GHz）
|メモリー
|32GB（DDR5オンボード）
|ストレージ
|32GB（16GB×2、DDR5-5600）
|グラフィックス
|NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU（GDDR7 8GB）
|無線機能
|Wi-Fi 7、Bluetooth 5
|インターフェース
|USB 3.2 Gen1 Type-A（5Gbps）×1、USB 3.2 Gen2 Type-A（10Gbps）×1、USB 3.2 Gen2 Type-C（10Gbps）（USB PD、画面出力対応）×1、HDMI、4極ヘッドセット端子
|ウェブカメラ
|100万画素（プライバシーシャッター付き）
|バッテリー駆動時間
|動画再生 約7時間 アイドル状態 約11時間（JEITA測定法 Ver.3.0）
|消費電力
|標準時約6.04W、最大時約180W、スリープ時約0.46W
|サイズ/重量
|313.5（W）×224（D）×19.9（H）mm/約1.68kg
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
|店頭価格
|20万9800円
12月のお得なセールが盛りだくさん！
また、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店は12月9日まで「ブラックフライデーセール」および、店舗限定セールの「ボーナスSALE」を実施中です。セールの対象商品など、詳細は店舗で確認してみてください！
さらに、11月21日〜12月31日の期間でボーナスSALEを実施中です。本セール対象品の中で、徳永さんのイチオシはクリエイター向けデスクトップPC「DAIV KM-I7G6T/EX」とのこと。あえて空冷CPUクーラーを採用している点がポイントのモデルだそうです。そのほかにもお得なパソコンがいろいろありますので、ぜひセール特設サイトを確認してみてください。
そのほか、ゲーミングPC「NEXTGEAR」の対象モデルを購入すると、ゲーミングディスプレー「G-MASTER G2445HSU-B2」か、ゲーミングマウス「Logicool G PRO X SUPERLIGHT」が付いてくるキャンペーンを実施中です。期間は1月14日11時までで、限定数に達した場合は期間内でも終了します。詳細はキャンペーン特設サイトを確認ください。
これからPCゲーミングを始めようと思っている人には、とても魅力的なゲーミングデバイスのプレゼントではないでしょうか。お見逃しなく！
