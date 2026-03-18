DAIVノートPCが売り切れ御免の限定特価！dGPUに32GBメモリーで20万円切りは、今のご時世なかなか見かけませんヨ：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、クリエイター向けノートPC「DAIV R4-I7G50WT-B」です。

DAIV R4-I7G50WT-Bは、持ち運びも視野に入れた14型サイズのクリエイター向けノートPCです。CPUに「Core i7-13620HX」（10コア/16スレッド、最大4.9GHz）、GPUには「GeForce RTX 4050 Laptop GPU」を搭載しています。

システムメモリーは32GB（DDR5-5200 16GB×2）、ストレージは1TBのM.2 NVMe SSD（PCIe 4.0x4）を標準搭載しており、クリエイティブ作業にしっかり対応できる構成です。

搭載する14型ディスプレーは、解像度1920×1080ドット。sRGB比100%の色域をカバーしており、正確な色再現が求められる編集作業にも適しています。

徳永さんによると、DAIV R4-I7G50WT-Bはスペックからも分かるように1世代前の製品ではあるものの、十分なメモリー容量と単体GPU（dGPU）を搭載しているためクリエイティブ系アプリの動作もスムーズ。時期的にも、クリエイティブ系の学校に進学する学生さんにもオススメのノートPCだといいます。

今回は在庫限りの店頭特価として、32GBメモリーと1TBストレージを搭載しながらかなりお求めやすい価格になっているとのこと。「ぜひお早めにご検討ください」と話してくれました。

DAIV R4-I7G50WT-Bの主なスペック OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 ディスプレー 14型液晶（1920×1080ドット、ノングレア、sRGB比100%） CPU Intel「Core i7-13620H」（10コア/16スレッド、最大4.9GHz） メモリー 32GB（16GB×2）、DDR5-5200 ストレージ 1TB M.2 SSD グラフィックス GeForce RTX 4050 Laptop GPU（6GB GDDR6） 無線機能 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5 インターフェース USB Type-A（5Gbps）×2、USB Type-C（10Gbps、USB PD、画面出力対応）×1、Thunderbolt 4（USB PD、画面出力対応）×1、HDMI、SDカードリーダー、ヘッドフォン出力、4極ヘッドセット ウェブカメラ 200万画素（Windows Hello対応） バッテリー駆動時間 動画再生：約6時間、アイドル状態：約10時間（JEITA測定法 Ver.3.0） サイズ/重量 320.5mm（W）×214.1mm（D）×18.3mm（H）/約1.41kg 店頭価格 19万9760円

また現在、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では、以前の記事でも紹介した「G-Tuneゲーミングデバイス」が実際のゲームタイトルで試用できるコーナーを設けています。

コスパに優れたラピッドトリガー対応キーボードや超軽量ゲーミングマウスの使い勝手を、ぜひ体感してみてください！

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