第202回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
マウスコンピューターオリジナルの G TUNE ゲーミングデバイスがオススメ!!
破格の70％ラピトリ対応キーボードや約38gの超軽マウスなど。軽くて強い、そして安いG TUNE純正デバイス：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
大阪・日本橋にあるPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。現在、マウスコンピューターでは一部のラインアップを除き、パソコン製品の販売を停止しています。
そこで今回は、店長の徳永健太さんに話を聞き、ゲーミングキーボード「GMK82」をはじめとしたマウスコンピューターオリジナルの G TUNE ゲーミングデバイス一式をおすすめしてもらいました。
G TUNE ゲーミングキーボード「GMK82」はラピッドトリガーに対応したUSB接続の日本語配列キーボードです。テンキーや特殊キー部分を省いた70％サイズのコンパクトなデザインを採用しています。
磁気式スイッチを採用し、押下圧は45g、キーストロークは3.6mmです。アクチュエーションポイントは0.1～3.3mmの範囲で調整可能で、ラピッドトリガーは0.1～2.0mmの範囲で設定できます。また、ポーリングレートは8000Hzに対応し、RGB LEDバックライトも備えています。
本体サイズは約295（W）×127（D）×35（H）mmで、重量は約720gです。
G TUNE ワイヤレスゲーミングマウス「G38」は軽量デザインを最大の特徴とするワイヤレスゲーミングマウスです。有線接続にも対応しています。
重量はわずか約38g。本体サイズは約62（W）×117（D）×37（H）mmで、コンパクト寄りのサイズとなっています。解像度は最大26000dpiで、8Kポーリングレートにも対応。最近のトレンドに十分応えられる性能を備えています。
G TUNE オリジナルマウスパッド「Alpha cell Hard-M」は裏面に衝撃吸収性と耐久性に優れ、激しいゲームプレイでもズレにくい超高密度ウレタン素材「アルファセル」を採用した布製ゲーミングマウスパッドです。
表面には摩擦の少ない生地を採用し、スピード感を重視したマウスパッドに仕上がっています。撥水加工を施しているので、水をこぼした際の拭き取りも簡単です。
サイズ違いでMとLの2モデルをラインアップしており、Mサイズは約320（W）×270（D）×3（H）mm、Lサイズは約490（W）×420（D）×3（H）mmとなっています。
G TUNE ゲーミングヘッドセット「SHP-177BK」は40mmチタンコーティングドライバーを採用し、鮮明でクリアーな音声・音楽再生を可能にした有線ヘッドセットです。
重量は約225gと軽量で、長時間装着しても疲れにくく、快適なゲームプレイが可能です。マイク部分が着脱可能という利便性の高さも特徴。本体サイズは約168（W）×89（D）×192（H）mmで、収納時には本体をコンパクトに折りたたむこともできます。
ヘッドホン部の主なスペックは、周波数特性20～20000Hz、インピーダンス32Ω、感度102dB SPL/mWです。マイク部は単一指向性で、周波数特性は100～10000Hz、インピーダンスは2.2kΩ、感度は-47dB SPL/mWとなっています。
徳永さんによると、オススメのゲーミングデバイス一式の中でも、特にゲーミングキーボードのGMK82とワイヤレスゲーミングマウスのG38は完成度が高く、価格も手頃な製品だと言います。
スペックと価格を考えると、ほかメーカー製のゲーミングデバイスと比べても、十二分に競争力のある製品だと感じました。GMK82は70％サイズのラピッドトリガー対応日本語配列キーボードとしては破格に思えますし、G38の軽さも一級品です。
パソコンと同時購入すると割引が入り、さらにお得になることから、基本的にはパソコンとのセット販売が大半でゲーミングデバイス単品での引き合いはこれまでほとんどなかったとのこと。今後その実力が知れ渡れば、単品購入が増えてもおかしくなさそうですね。
マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では、これらのゲーミングデバイスを実際に試すことができます。まずは店頭で一度触れてみてはいかがでしょうか？
そのほか、肝心のパソコン製品の販売再開についても話を聞いてみました。取材時点では、ビジネス向けの「MouseProシリーズ」のみ販売を再開しており、そのほかの製品については順次再開していく予定とのこと。ただし、具体的な日程はまだ不明で、完全な販売再開までは今しばらく待ってほしいと話していました。
取材後に新たな公式発表があり、現在は「mouse／NEXTGEAR／G TUNE／DAIVシリーズ」のノート製品の販売が再開しています。今後も、マウスコンピューターの公式発表を見守っていきましょう。
