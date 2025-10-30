カプコンは10月30日、各国で開催されているゲームショウに試遊出展され、プレイ体験が大きな話題を呼んでいるシリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』について、ゲームの発売日と本日より予約受付が開始したことを発表。

本作の発売日は、2026年2月27日予定。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8990円、デラックスエディションのパッケージ版／ダウンロード版が9990円、パッケージ専売のコレクターズエディションが1万2500円となる。

ほかにも製品のバリエーションは用意されているので、詳しくは下記のゲーム情報を確認してほしい。

また、本日特別映像「BIOHAZARD - Road to Requiem」を公開。こちらは本作の情報に加えて、これまで「バイオハザード」シリーズの世界で起こった事件がまとめられた映像となっている。

背景となる“ラクーン事件”に触れることで『バイオハザード レクイエム』がさらに味わい深くなる一篇になっているので、ぜひチェックしてほしい。

▼「BIOHAZARD - Road to Requiem」

https://www.youtube.com/watch?v=zIOFmOtZX3M

■本日より予約受付スタート！ 『バイオハザード レクイエム』と限定特典“グレース コスチューム 「APOCALYPSE」”

本日よりPlayStation Store／Xbox Games Store／My Nintendo Store／Steam、さらに新たに販売が決定したEpic Games Storeでの予約受付が始まった『バイオハザード レクイエム』。製品ラインアップを紹介しよう。

まずは、基本となる通常版『バイオハザード レクイエム』。極限状況へと巻き込まれてゆく主人公グレース・アッシュクロフトの運命、そして彼女がたどり着く未曽有の生物災害“ラクーン事件”の真実とは？ 極上のサバイバルホラーを一人称視点、三人称視点を自由に切り替えて楽しもう。

通常版をはじめとした各製品のダウンロード版には予約特典として、パッケージ版には限定特典として“グレース コスチューム 「APOCALYPSE」”をプレゼント。ぜひ、予約をして、手に入れてみてはいかがだろうか。

※本作はCEROレーティングZ（18才以上のみ対象）での発売となります。

※限定特典はゲーム内のプレイで入手することは出来ません。またこれらのDLCは後日販売される可能性がございます。

※限定特典は主人公グレースの見た目のみを変更するものです。

●『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』

『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』は、本編に追加コスチュームや武器スキンなどのDLCを収めた「デラックスキット」を加えたお得なセット。本作の世界観をさらに深く味わおう。

【デラックスキット内容物】

・グレース コスチューム「DIMITRESCU」含む、コスチューム計5点

・画面フィルター「APOCALYPSE」含む、画面フィルター計2点

・S&S M232 武器スキン「APOCALYPSE」含む、武器スキン計4点

・ラクーン君のチャーム含む、チャーム計2点

・サウンドカスタム「RACCOON CITY CLASSIC」

・ファイル「1998年の置き手紙」

●『バイオハザード レクイエム コレクターズエディション』

全国のゲーム取り扱い店ならびにカプコンのオフィシャル通販サイト「イーカプコン」にて、オリジナルグッズがセットになった『バイオハザード レクイエム コレクターズエディション』も本日※より予約開始。

パッケージ版『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』に加えて、オリジナルスチールブックと主人公グレース・アッシュクロフトのアクリルスタンドを、特別な装丁のスリーブに収めた豪華なセットとなっている。

※商品の取り扱い店舗、取り扱い開始タイミングも店舗によって異なります。詳細は各店舗へお問い合わせください。

【PlayStation 5】

【Nintendo Switch 2】

なお、イーカプコンでは、PC（Steam）版『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』（ダウンロードコードの印字紙）と、グッズ（オリジナルスチールブック、アクリルスタンド）のセットとして『バイオハザード レクイエム コレクターズセット』を用意。

『バイオハザード レクイエム コレクターズセット』（Steam）

※PlayStation 5／Nintendo Switch 2『バイオハザード レクイエム コレクターズエディション』に収録されている特製スリーブは同梱しておりませんので、ご注意ください。

イーカプコンでは、通常のパッケージ・PC（Steam）版に加え、PlayStation 5／Nintendo Switch 2『バイオハザード レクイエム コレクターズエディション』、PC（Steam）版『バイオハザード レクイエム コレクターズセット』など、購入者のニーズにあわせて製品を選べるよう用意している。

URL：https://www.e-capcom.com/sp/biohazard/requiem/

さらに、シリーズではおなじみとなった、「グレース・アッシュクロフト」1／6スケールフィギュアも制作決定。こちらは2026年秋の発売に向けて鋭意制作中とのことなので、続報に期待しよう。

●シリーズ30周年を祝う特別なセット「バイオハザード 30th Special Pack」

『バイオハザード レクイエム デラックスエディション』に、『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスク Ver.』と『バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション』を加えたオトクなパッケージ「バイオハザード 30th Special Pack」を、PlayStation 5とNintendo Switch 2へ向けて発売※。30周年を祝した特別な装丁でお届けする。

なお、2026年2月27日には、Nintendo Switch 2版『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスク Ver.』と『バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション』が、それぞれ発売予定だ。

※Nintendo Switch 2に向けてはダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」も販売いたします。

■『フォートナイト』とのコラボレーションが決定！ Epic Games Storeでの購入プレゼントも

Epic Gamesより配信されているオンラインゲーム作品『フォートナイト』とのコラボレーションが決定。『バイオハザード レクイエム』をEpic Games Storeで購入した人にはもれなく、主人公グレース・アッシュクロフトのスキンなど『フォートナイト』で使用できるコンテンツをプレゼント。

なお、コンテンツの配信時期は『バイオハザード レクイエム』の発売以降となる見込みとのこと。詳細は、続報を待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：2026年2月27日

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万2500円（パッケージ版）

コレクターズセット（Steamのみ）：1万2500円（パッケージ版）

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万5389円

ダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万3990円

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※コレクターズセットはSteam版（コード）、イーカプコンのみで取り扱い予定。

※ダウンロード版の「バイオハザード 30th Special Pack」はSwitch 2のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

タイトル：バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスク Ver.

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年2月27日

価格：3990円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：Z（18才以上対象）

タイトル：バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年2月27日

価格：4990円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：Z（18才以上対象）

© Nintendo

©CAPCOM

Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。