任天堂は10月30日、カプコンが2026年2月27日に発売を予定しているシリーズ最新作「バイオハザード レクイエム」特別デザインのNintendo Switch 2 Proコントローラーを販売すると発表した。価格は1万1980円となる。

「ガンメタル」をイメージした黒を基調に、本作の世界観を新聞記事のように配した大胆なデザインを採用。Nintendo Switch 2 Proコントローラーとしては初の独自モデルとなる。

ユーザーからは「限定デザインのProコンが来るなんて！（嬉しい）」「任天堂より先にカプコンが出すとは思わなかった」「ええな、デザイン的にも長く付き合える感じ」「まだ買ってなかったから、プロコンはこれを買おう」「マジか、最高!!」と、好評の声。

さらに、Nintendo Switch 2 版「バイオハザード レクイエム」で使用可能な「amiibo グレース・アッシュクロフト」が2026年夏に発売予定と発表。シリーズ初のamiiboとなる。

こちらについてもユーザーから「アミーボ!?」「読み込むとゲーム内アイテムがもらえるやつか」「めっちゃSwitch 2版優遇されてね？」「レオンとエイダとハイゼンベルグ出して欲しい…ドミトレスク三姉妹も…」など、驚きの声が寄せられている。

amiiboの展開についてはまだ未知数。今後の続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：バイオハザード レクイエム

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：

PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：2026年2月27日

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（パッケージ版／ダウンロード版）

コレクターズエディション：1万2500円（パッケージ版）

コレクターズセット（Steamのみ）：1万2500円（パッケージ版）

パッケージ版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万5389円

ダウンロード版「バイオハザード 30th Special Pack」：1万3990円

※パッケージ版はPS5／Switch 2のみ。

※コレクターズセットはSteam版（コード）、イーカプコンのみで取り扱い予定。

※ダウンロード版の「バイオハザード 30th Special Pack」はSwitch 2のみ。

CERO：Z（18才以上対象）

タイトル：バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション グロテスク Ver.

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年2月27日

価格：3990円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：Z（18才以上対象）

タイトル：バイオハザード ヴィレッジ Z Version ゴールドエディション

ジャンル：サバイバルホラー

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年2月27日

価格：4990円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：Z（18才以上対象）

© Nintendo

©CAPCOM

Nintendo Switch、amiiboは任天堂の商標です。