「バイオハザードアンバサダー」先行抽選販売も実施！
バイオハザード30周年を記念したコンサート「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」の公式サイトがオープン！
カプコンは12月16日、バイオハザード30周年を記念したコンサート「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」の公式サイトを2025年12月15日より公開したと発表。本サイトでは、コンサートの詳細やチケット申し込み方法などの情報を確認可能だ。
また、「バイオハザードアンバサダー」先行抽選販売も発表。各公演に関して、2025年12月22日17時より、「CAPCOM ID」への登録および「バイオハザードアンバサダー」の登録をしている人を対象に、チケット先行抽選申込を行う。
「アンバサダー限定グッズ付S席」が購入できるのは本先行のみなので、登録がまだの人は、この機会にぜひ登録してみてはいかがだろうか。
公演の詳細は、下記「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」公式サイトを確認してほしい。
▼公式サイト
https://bhre30th-concerts.com/s/bhre
【概要】
●BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy- 公演 概要
日時：
2026年3月7日 夜公演 18時30分開演（17時30分開場）
2026年3月8日 昼公演 13時30分開演（12時30分開場）／夜公演 18時30分開演（17時30分開場）
会場：大宮ソニックシティ大ホール
座種・チケット料金：
アンバサダー限定グッズ付S席：1万8000円
S席：1万1000円
A席：1万円
※「バイオハザードアンバサダー限定グッズ付 S席」の特典グッズは当日会場にて引き換えいたします。
※ 未就学児入場不可。
※ チケットは電子チケットのみとなります。
【日程】
・バイオハザードアンバサダー限定グッズ付 S席／S席／A席
●バイオハザードアンバサダー限定 先行抽選販売日程
受付期間：2025年12月22日17時～2026年1月18日23時59分
当選確認・入金期間：2026年1月24日13時～1月27日21時
※枚数制限：お一人様1申込4枚まで。
※受付は先着ではございませんので、受付期間中にお申込みください。
※期間中にお申し込みいただいた方の中から抽選となります。
【「バイオハザードアンバサダープログラム」登録方法】
1.バイオハザードポータルより「CAPCOM ID」に会員登録をしよう。すでに登録済の人は2.を確認のこと。
【バイオハザードポータル】
2.「バイオハザードアンバサダープログラム」に登録。
【バイオハザードアンバサダープログラムに登録する】
※これで受付期間に「バイオハザードアンバサダー先行抽選販売」からチケットのお申し込みが可能です！