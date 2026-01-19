カヤックは1月18日、2人対戦専用Nintendo Switchゲーム「ケツバトラー」初の公式eスポーツ大会を開催。そこで新キャラクター・ナルメアの参戦決定を発表し、大きな話題を集めた。

ナルメアは、Cygamesが贈る対戦格闘ゲーム「グランブルーファンタジー ヴァーサス」に登場する剣豪。家系に伝わる武芸と魔法を融合させた独自の剣術を体得しているという（「グラブル」公式サイトはこちら）。

原作では水着バージョンのイラストで武器を太ももに挟んでおり、それを「原作再現」したとのこと。2つの構えを有するのも「リスペクトがある」「2つ…尻と同じだ」と好評。

ユーザーからは「まさかナルメア姐さんが参戦するとは」「GOサイン出した人、正気か？」「小学生にナルメアをぶつけるにはまだ時代が追いついてないぞ」「サイゲの本気を感じる」「ナルメアさん、仕事選んで」など、困惑の声とともに大きな話題を呼んでいた。

なお、今回実装された「ナルメア」はなんと無料でプレイ可能。同時配信のコラボキャラ「ベルゼバブ」も同様だ。

さらに、ウェブ版「週刊コロコロコミック」で連載中の漫画が、ほぼ全話無料公開の大盤振る舞い中。1月30日までなので、ゲームも漫画もますます熱くなる「ケツバトラー」に触れてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ケツバトラー

ジャンル：ケツで戦う大爆笑2人対戦ゲーム

販売：カヤック

発売日：発売中（2024年12月12日）

プラットフォーム：Nintendo Switch

価格：500円

プレイ人数：1人～2人

IARC：12+（12歳以上対象）

©面白法人カヤック／小学館

© Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS.