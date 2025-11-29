輝くイルミネーションの中で食べ歩きすれば10倍美味しい！　丸の内で開催中の過去最大規模クリスマスマーケット

現在開催中の、丸の内の冬の風物詩「丸の内イルミネーション」。約1.2kmにおよぶメインストリートである「丸の内仲通り」を中心に、丸の内エリアがシャンパンゴールド色のきらびやかな光に包まれています。12月25日（木）までの期間は「Marunouchi Street Park 2025 Winter」も同時開催され、クリスマスマーケットを実施。温かなフードを片手にロマンティックな雰囲気を楽しめる丸の内の冬を満喫してきました！

ドイツに来たみたい！ ヒュッテが並ぶ本格クリスマスマーケット

丸の内仲通りを中心に開催される「丸の内イルミネーション」ですが、11月28日（金）～12月25日（木）の期間は「行幸通り」までエリアを拡大。重要文化財であり、都内屈指のフォトスポットでもある東京駅丸の内駅舎とともにイルミネーションを楽しめちゃうんです。さらにこの行幸通りでも「Marunouchi Street Park 2025 Winter」が開催され、ドイツ語で山小屋・小屋を意味する「ヒュッテ」が立ち並び、クリスマスマーケットの本場であるドイツのような雰囲気が楽しめるんです。

ヒュッテでは、ソーセージやプレッツェルといったドイツの定番メニューや、体が温まるホットドリンクなどを販売しています。

クリスマスマーケットに来たなら、絶対にフードを楽しみたい！と思い、お昼ご飯は控えめにしてきた私。どれも美味しそうで迷う…！ 悩んだ末に、まずは「濃厚ビーフシチューパン」をいただくことに。こちらのシチューパンは、パンが器になっているブレッドボウルになっていて、まずスプーンで中のシチューを食べ、その後パンをちぎって浸しながら食べることができます。

早速いただいてみると…とっても濃厚！ 深～いコクのある味わいが楽しめます。熱いシチューは、寒い外で食べてもしっかり体を温めてくれます。お肉もゴロっと大きくて、ホロホロに煮込まれています。器がパンなので食べ応えもバッチリ。しっかりお腹が満たされます。

お腹が満たされたところで、ドリンクが欲しくなってきました。ノンアルコールのグリューワイン（ドイツ発祥のホットワイン）やホットオレンジ、キャラメルラテなど、さまざまなホットドリンクがあるのですが、今回はデザート感覚で楽しめそうなホットショコラをチョイスしました。ヒュッテで販売されているドリンクは、どれもかわいいブーツ型のマグ付きを選ぶこともできます。マグの柄は2種類です。

せっかくなので記念になるものが欲しい！とマグ付きを選びました。ホットショコラはマシュマロがたっぷり浮かんでいて、見た目もキュート。優しい甘さで、心も体も温まります。

到着した時にはまだ明るかったのですが、17時を回るとすっかり日が落ちて、イルミネーションの明かりが一層引き立ちます。仕事終わりに訪れる人も増え、ますますにぎわってきました。この日一番人気のフォトスポットとなっていたのは、円状のフォトスポット。ここから東京駅を覗く写真を撮る人がたくさん！ 私もバッチリ撮影しました。

イルミネーションを眺めながら楽しむ食べ歩き

行幸通りを後にし、丸の内仲通りへ移動します。約1.2kmにも及ぶ仲通りが光に包まれる様子は圧巻！

仲通りでもさまざまなキッチンカーや物販店舗が登場し、過去最大規模のクリスマスマーケットが行われています。

毎年、仲通りで人気のお店が「HARMONIER」。30年以上に渡りクリスマス雑貨を輸入しているお店で、Marunouchi Street Parkにも何年も出店しているんです。きらびやかなクリスマス雑貨に多くの人が足を止めていました。

また、大丸有エリアの飲食店やホテルによる出店も。「ザ・ペニンシュラ東京」や「帝国ホテル」、「小岩井農場TOKYO」といった出店があり、フードやスイーツ、ドリンクなどを販売しています。そろそろまた小腹が空いてきたな…ということで、今回は有楽町に店を構え、スペイン料理のエッセンスを取り込んだ創作中華を提供する「TexturA」が出店するキッチンカーへ。

昨年も人気だったという「テクチキ やみつき唐辛子味」をいただきます。

カリッとした衣にジューシーなお肉がたまりません。そしてなんといっても、あと引く辛さ！ かなり本格的なスパイシーな味わいで、辛いものが好きならハマること間違いなし！ イルミネーションを眺めながら美味しいものをいただく、こんな贅沢なことありません。

このほか、有楽町に近い新東京ビルや新国際ビル前にもヒュッテが登場しています。

美味しいものがたくさん並んでいるので、あれもこれも食べたくなること間違いなし。一度、行幸通りと丸の内仲通り、どちらも歩いてどんなフードがあるかをしっかりチェックしてから、食べたいものを決めたほうがいいかも！

キラキラ輝くロマンチックな光のなかで美味しいフードやドリンクを味わえば、寒さも気にならないほど楽しいひとときを過ごせますよ！

Marunouchi Street Park 2025 Winter

実施日時：

2025年11月13日（木）～12月25日（木）11:00～22:00

※行幸通りは11月28日（金）～12月25日（木）11:00～22:00

実施場所：

丸の内仲通り（特別区道千第114号・第119号）

Block1：丸ビル・郵船ビル・三菱商事ビル前

Block2：丸の内二丁目ビル・丸の内仲通りビル前

Block3：丸の内パークビル・明治安田生命ビル前

Block4：新東京ビル・丸の内二重橋ビル前

Block5：新国際ビル・国際ビル前

行幸通り（東京都道404号）