丸の内のクイズ王がいるのはどの会社？　「企業対抗！MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY クイズグランプリ」のぞき見レポート

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

　オフィスが建ち並ぶ丸の内では、ビジネスマンを対象に「仲通り綱引き大会」「企業対抗フリースタイルラップバトル」などさまざまなイベントを開催しています。仕事以外でいろいろな会社の人と接する貴重な機会なのはもちろん、「あの会社にこんなおもしろい人がいるなんて」と発見もあって楽しそう。今回は企業対抗のクイズ大会が行われると聞いて潜入してきました。

会社の名前を背負ってクイズに挑む！

　12月某日、丸ビル7階丸ビルホールで行われた「企業対抗！ MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY クイズグランプリ」。大丸有エリアにオフィスを構える、丸の内ポイントアプリMachi Workers企業のワーカーが参加できるクイズ大会で、各企業4人のチームを作ってエントリーしています。今回は16社が参加ということで、かなり盛り上がりそう！

やってるやってる

会場には軽食やドリンクが用意されていて、プチ忘年会みたいな感じです

　クイズのテーマは「丸の内」「BRIGHT HOLIDAY2025」「ディズニー」などなど。まずはA～Dの4ブロックに分かれて予選会を実施し、各ブロックで勝ち抜けた4チームが準決勝、決勝へと進んでいく流れです。

丸の内オアゾにちなんだ問題。ええと…意外と難しいな…

正解はAの「Happy Toy Box」。ハズレのチームが多い（笑）

　丸の内で働いていれば分かる問題なのかと思いきや、みなさんの答えを見ているとそういうわけでもなさそう（笑）。なるほどこういう感じの問題なんだな、と思っていたら、予想外の問題が出てきました。

水野忠邦が行った改革の名前！？？

　急に歴史の出題！？と思いましたが、水野忠邦は12代将軍の徳川家慶の老中首座。現在の大手町のあたりに住んでいたようで、このエリアとも関係のある人物だったんですね。

ちなみに正解はCの「天保の改革」です。みなさん分かりましたか？

ほかにも出場チームがざわついていた問題がこちら。正解したのは一社だけという結果に（答えはDの「オー・ヘンリー」。調べても丸の内との関係性は分かりませんでしたが、何かあるんだろうな）

　ちなみに本大会では、参加者全員に丸の内ポイントアプリクーポン500円分がプレゼントされるほか、優勝チームには丸の内エリアで使える食事券8万円分（一人当たり2万円分！）を進呈されます。豪華賞品がもらえるということで大会は超白熱！

　「解答できるのは各チーム一人だけで、自分で考えること」というルールがありましたが、どの企業もチーム内で相談していたのが印象的。職場環境の良さが垣間見えて、なんだかほっこりしました。社内でも社外でも親睦が深まる丸の内、すてきな街ですね！

