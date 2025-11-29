「ジョエル・ロブション！」→「やっぱり美味しい！」→「フェーヴ当たった！」で3度盛り上がる「ガレット デ ロワ」

まだ12月とはいえ、新年のスイーツもそろそろ準備しておきたいところ。「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション」では、フランスの伝統的な新年スイーツ「ガレット デ ロワ」の予約を受け付けています。

「ガレット デ ロワ」はパイ生地でクレームダマンドを包んだ焼き菓子で、中には陶器製のチャーム「フェーヴ」が入っているというもの。切り分けてたピースにフェーヴが入っていた人は、その一年幸運に恵まれるといわれています。2026年の運試しにぴったりです。

いい1年が過ごせますように！

「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション」で、「ガレット デ ロワ」の予約を受け付け中です。

ガレット デ ロワ

小 フェーヴ付き ￥3,700 / 化粧箱入り ￥4,150

大 フェーヴ付き・箱入り ￥5,500（予約販売）

予約開始：2025年12月1日（月）

販売期間：2025年12月26日（金）～2026年1月31日（土）予定

※フェーヴは別添えです。

※オリジナルフェーヴは数量限定につき無くなり次第終了いたします。

終了後はランダムなデザインのフェーヴのお渡しとなります。

希少なマダガスカル産バニラを使ったアーモンド生地と、濃厚なバターのパイ生地のガレット デ ロワ。2026年オリジナルの陶器製フェーヴは、2013年の創業当時から提供するスペシャリテ「うずらにフォアグラを詰めキャラメリゼ ポテトピュレと共に」を模ったオリジナルです。フランスの工房で一つ一つ手作りし、うずらの付け合わせのポテトピュレやハーブのサラダ、お皿までもそのまま再現！

ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 丸の内ブリックスクエア店

住所：東京都千代田区丸の内２丁目６−１ ブリックスクエア 1F