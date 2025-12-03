直径約36cmの巨大「ガレット・デ・ロワ」で新年は大盛り上がり！

新年も祝うお菓子として浸透しつつある「ガレット・デ・ロワ」。「エシレ・メゾン デュ ブール」では、直径が約36cmもある、大人数で集まる会にもぴったりなガレット・デ・ロワも登場します。

新年を華やかに彩る「ガレット・デ・ロワ・エシレ」

フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」の専門店「エシレ・メゾン デュ ブール」では、新年を祝うフランスの伝統菓子「ガレット・デ・ロワ」を2種販売します。

ラ・ヴレ・ガレット・デ・ロワ・エシレ

価格：￥32,400（税込）

サイズ：直径約36cm

販売期間：

予約開始日：2025年12月12日（金）～

お渡し日：2026年1月3日（土）～1月6日（火）

※お渡し日毎に、ご予約受付数に上限あり ※店頭でお支払いとともに予約受付

直径約36cmもある大きなサイズのガレット・デ・ロワは、ホームパーティーや新年会など、 大人数で集まる宴にぴったりです。幸運をみんなでおいしくシェアして、1年の始まりを楽しく盛り上げてみてはいかがでしょうか。1日2台限定の完全予約販売です。

ガレット・デ・ロワ・エシレ

価格：￥6,480（税込）

サイズ：直径約18cm

販売期間：2026年1月2日（金）～1月10日（土） 数量限定（予約不可）

直径約36cmは大きすぎる！という方にはこちらがオススメ。エシレ バターをふんだんに使ったパイ生地で、しっとりとコク深いアーモンド クリームをたっぷり包み込んで丁寧に焼き上げています。広げたバターに生地を折り込む「アンヴェルセ」という製法でしっかり生地を伸ばし、幾重にも重なる層を作ることで、口にした瞬間パイが繊細にほどけ、軽やかな食感を堪能できます。

どちらも別添えで、“ガレット・デ・ロワ”のお楽しみのひとつでコレクションする人も多い「フェーヴ」も付いています。エシレのガレット・デ・ロワのフェーヴは、故郷エシレ村でのんびりと佇むホルスタイン牛がモデルです。「ÉCHIRÉ」の看板を持つ姿もかわいい人気のアイテムとなっています。

エシレ・メゾン デュ ブール

住所：東京都千代田区丸の内2-6-1 丸の内ブリックスクエア1F