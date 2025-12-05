J-POPと三味線が響く大晦日！　丸の内のナイトライフスポット「丸の内ハウス」で参加無料のカウントダウンイベント

年末は家でゆっくり過ごす派でしょうか。それともカウントダウンライブ派？ 旅行に行く人もいるでしょうし、いろいろな過ごし方がありますよね。今年は丸の内でカウントダウンパーティなんてどうでしょうか。

丸の内で2025年を締めて2026年を迎える！

12月31日（水）、新丸ビル7階の「丸の内ハウス」で年越しイベント「（marunouchi）HOUSE COUNTDOWN PARTY 2025-2026」を開催します。

パーティは20時からスタート。J-POPやDISCOミュージックを織り交ぜたDJパフォーマンスや、三味線ライブで会場を盛り上げます。

会場の2ヵ所にはデジタルカウントダウン時計を投影し、年越しの瞬間をみんなでお祝い。鏡開きと振る舞い酒も行われます。

（marunouchi）HOUSE COUNTDOWN PARTY 2025-2026

開催日：2025年12月31日（水）20:00～25:00

※2026年1月1日（木・祝）は全館休業。年始は2026年1月2日（金）より営業。

開催場所：新丸ビル7階 丸の内ハウス グレートホール（参加無料）