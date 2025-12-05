J-POPと三味線が響く大晦日！　丸の内のナイトライフスポット「丸の内ハウス」で参加無料のカウントダウンイベント

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「（marunouchi）HOUSE COUNTDOWN PARTY 2025-2026」キービジュアル

　年末は家でゆっくり過ごす派でしょうか。それともカウントダウンライブ派？　旅行に行く人もいるでしょうし、いろいろな過ごし方がありますよね。今年は丸の内でカウントダウンパーティなんてどうでしょうか。

丸の内で2025年を締めて2026年を迎える！

　12月31日（水）、新丸ビル7階の「丸の内ハウス」で年越しイベント「（marunouchi）HOUSE COUNTDOWN PARTY 2025-2026」を開催します。

　パーティは20時からスタート。J-POPやDISCOミュージックを織り交ぜたDJパフォーマンスや、三味線ライブで会場を盛り上げます。

「（marunouchi）HOUSE COUNTDOWN PARTY 2025-2026」に出演するMOODMAN

22:15～23:30 DJ：MOODMAN（Special Disco set）

「（marunouchi）HOUSE COUNTDOWN PARTY 2025-2026」に出演するTES

22:00～22:15 LIVE：TES（三味線/Electric Shamisen performance）

　会場の2ヵ所にはデジタルカウントダウン時計を投影し、年越しの瞬間をみんなでお祝い。鏡開きと振る舞い酒も行われます。

昨年の「（marunouchi）HOUSE COUNTDOWN PARTY」の様子

（marunouchi）HOUSE COUNTDOWN PARTY 2025-2026
開催日：2025年12月31日（水）20:00～25:00
　　 ※2026年1月1日（木・祝）は全館休業。年始は2026年1月2日（金）より営業。
開催場所：新丸ビル7階　丸の内ハウス グレートホール（参加無料）

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

