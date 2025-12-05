「この香り、好きかも。」丸の内にまだ自分も知らない「私に似合うフレグランス」探しスポット

香りの癒し効果ってすごく大きいですよね。朝の忙しい時も、お気に入りの香りを纏うと癒されますし、がんばろうという気持ちにもなります。

新丸ビル3階のMCS Marunouchi Cosmetics Selection(以下MCS）では、新たにフレグランスコーナーを設置。1年間頑張った自分へのごほうびギフトとして、お気に入りの香りを探しに行きたい！

MCS新丸ビル店に新フレグランスコーナー

丁寧な提案型カウンセリングによる新しいブランドとの出会いを軸に、丸の内のお客様へ上質なビューティ体験をコスメセレクトショップとして提供しているMCS。

12月11日（木）から、 “自分のためのフレグランス”へのニーズに応えるべく、MCS店内に新編集コーナー「Undiscovered Scents（アンディスカバード センツ）」を開設しました。

Undiscovered Scentsコンセプトは「Undiscovered Scents, Undiscovered Stories. ― まだ見ぬ香りの縁結び」。日本国内およびアジアで注目され、百貨店イベントや香水専門店で広く支持されるニッチフレグランスを中心に、感性に寄り添う“繊細で心地よい香り”を厳選します。

Undiscovered Scents（MCS新丸ビル店）

住所：東京都100-6503 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルティング３階MCS内

営業時間：新丸ビルに準じる 11:00～21:00（週末最終日は20:00迄）*年末年始は営業時間変更