12月11日スタート

蟹3倍盛りも！ ジョナサンの「たらば蟹ドリア」プチリッチで頼んじゃう

2025年12月10日 14時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ジョナサンは12月11日より、冬季限定の「冬の推しグルメフェア」をスタート。「たらば蟹」を使った豪華なメニューが登場します。

冬の贅沢！たらば蟹メニューが登場！

　たらば蟹を使用したメニューは「至福の洋風膳」と「たらば蟹とハーブシュリンプのドリア」が揃います。

▲至福の洋風膳（ドリンクバーつき）　1999円
　単品価格　1869円

　たらば蟹をのせて焼きあげた「たらば蟹グラタン」と、厳選ローストビーフごはんが楽しめるセットメニューです。かにクリーミーコロッケ、ハーブシュリンプのマリネ、北海道産とうもろこしのポタージュも並ぶ豪華な内容です。

▲たらば蟹とハーブシュリンプのドリア＋選べるアペタイザーセット（ドリンクバーつき）　1758円
　単品価格　1319円

　たらば蟹とぷりっとした食感のハーブシュリンプをあわせ、濃厚なアメリケーヌソースが絡めたドリア。贅沢な海の幸が楽しめるんだそう。

　選べるアペタイザーとドリンクバーがセットになっています。なお、＋439円で蟹3倍盛りにすることも可能です。

「たらば蟹とハーブシュリンプのドリア」頼んじゃいそう～

　フェアは2026年2月4日まで開催予定です。モーニング時間帯（10時30分まで）は対象外です。

　たらば蟹を主役にした料理は特別感があり、洋食との組み合わせた華やかさが魅力。
お値段はちょっとお高いのですが、例えば「たらば蟹とハーブシュリンプのドリア」は
単品1319円。手が届かないまでの高値ではなく、いろいろメニューを検討したうえでつい頼んじゃいそうな吸心力がありますね。

　自分へのご褒美に検討してみてはどうでしょう！

 

※価格は税込み表記です。

