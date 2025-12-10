蟹3倍盛りも！ ジョナサンの「たらば蟹ドリア」プチリッチで頼んじゃう

ジョナサンは12月11日より、冬季限定の「冬の推しグルメフェア」をスタート。「たらば蟹」を使った豪華なメニューが登場します。

冬の贅沢！たらば蟹メニューが登場！

たらば蟹を使用したメニューは「至福の洋風膳」と「たらば蟹とハーブシュリンプのドリア」が揃います。

▲至福の洋風膳（ドリンクバーつき） 1999円

単品価格 1869円

たらば蟹をのせて焼きあげた「たらば蟹グラタン」と、厳選ローストビーフごはんが楽しめるセットメニューです。かにクリーミーコロッケ、ハーブシュリンプのマリネ、北海道産とうもろこしのポタージュも並ぶ豪華な内容です。

▲たらば蟹とハーブシュリンプのドリア＋選べるアペタイザーセット（ドリンクバーつき） 1758円

単品価格 1319円

たらば蟹とぷりっとした食感のハーブシュリンプをあわせ、濃厚なアメリケーヌソースが絡めたドリア。贅沢な海の幸が楽しめるんだそう。



選べるアペタイザーとドリンクバーがセットになっています。なお、＋439円で蟹3倍盛りにすることも可能です。

「たらば蟹とハーブシュリンプのドリア」頼んじゃいそう～

フェアは2026年2月4日まで開催予定です。モーニング時間帯（10時30分まで）は対象外です。



たらば蟹を主役にした料理は特別感があり、洋食との組み合わせた華やかさが魅力。

お値段はちょっとお高いのですが、例えば「たらば蟹とハーブシュリンプのドリア」は

単品1319円。手が届かないまでの高値ではなく、いろいろメニューを検討したうえでつい頼んじゃいそうな吸心力がありますね。



自分へのご褒美に検討してみてはどうでしょう！





※価格は税込み表記です。