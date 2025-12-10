蟹3倍盛りも！ ジョナサンの「たらば蟹ドリア」プチリッチで頼んじゃう

ジョナサンは12月11日より、冬季限定の「冬の推しグルメフェア」をスタート。「たらば蟹」を使った豪華なメニューが登場します。
冬の贅沢！たらば蟹メニューが登場！
たらば蟹を使用したメニューは「至福の洋風膳」と「たらば蟹とハーブシュリンプのドリア」が揃います。
▲至福の洋風膳（ドリンクバーつき） 1999円
単品価格 1869円
たらば蟹をのせて焼きあげた「たらば蟹グラタン」と、厳選ローストビーフごはんが楽しめるセットメニューです。かにクリーミーコロッケ、ハーブシュリンプのマリネ、北海道産とうもろこしのポタージュも並ぶ豪華な内容です。
▲たらば蟹とハーブシュリンプのドリア＋選べるアペタイザーセット（ドリンクバーつき） 1758円
単品価格 1319円
たらば蟹とぷりっとした食感のハーブシュリンプをあわせ、濃厚なアメリケーヌソースが絡めたドリア。贅沢な海の幸が楽しめるんだそう。
選べるアペタイザーとドリンクバーがセットになっています。なお、＋439円で蟹3倍盛りにすることも可能です。
「たらば蟹とハーブシュリンプのドリア」頼んじゃいそう～
フェアは2026年2月4日まで開催予定です。モーニング時間帯（10時30分まで）は対象外です。
たらば蟹を主役にした料理は特別感があり、洋食との組み合わせた華やかさが魅力。
お値段はちょっとお高いのですが、例えば「たらば蟹とハーブシュリンプのドリア」は
単品1319円。手が届かないまでの高値ではなく、いろいろメニューを検討したうえでつい頼んじゃいそうな吸心力がありますね。
自分へのご褒美に検討してみてはどうでしょう！
※価格は税込み表記です。