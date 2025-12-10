ズワイガニ140円、中とろ110円！ くら寿司の冬フェアがお得すぎ

くら寿司は12月12日から「極上かに」フェアを期間限定で開催。本ズワイガニや丸ズワイガニを扱う各種メニューが登場します。さらに、同日から熟成中とろを一貫110円で提供します。

ズワイガニが140円から食べられる！

▲本ズワイガニ軍艦（一貫） 140円

販売期間：12月12日～21日

本フェアでは、本ズワイガニのかに身を贅沢に使用した「本ズワイガニ軍艦（一貫）」は、140円というお手頃価格で登場します。

また、噛むほどにカニの旨みと甘みあふれ出るという「本ズワイガニ（一貫）」、ぎゅっと詰まった旨みと甘みを楽しめるという「丸ズワイガニ（一貫）」もラインアップします。

▲本ズワイガニ（一貫） 300円

販売期間：12月12日～21日

▲丸ズワイガニ（一貫） 300円

販売期間：12月12日～21日

さらに、生ズワイガニ棒肉、かに開き大、丸ズワイガニ棒肉、本ズワイガニ爪下、本ズワイガニかに身、かに味噌和えをまとめた盛り合わせも販売します。

▲贅沢かに盛り合わせ 1490円

販売期間：12月12日～21日

“極みの逸品シリーズ”から、本ズワイガニの棒肉、爪下、かに身を盛り合わせた「本ズワイガニ三種盛り」も登場します。

▲本ズワイガニ三種盛り 420円

熟成中とろ（一貫）が110円で登場！

加えて、マグロの中トロ部分から特に脂乗りの良いものを厳選したという「熟成中とろ（一貫）」を、期間限定で特別価格の一貫110円で販売します。

熟成させることで、旨みを最大限に引き出し、上質な脂の旨みとマグロの旨みがバランス良く味わえるといいます。

▲熟成中とろ（一貫） 110円

販売期間：12月12日～2026年1月4日

カニ食べ比べが勢ぞろい！

旬のズワイガニをいろいろな形で楽しめる内容がそろっているため、思わずどれも試してみたくなります。

特に、「本ズワイガニ三種盛り」は、カニを複数の部位で比較できて、お値段もお手頃で魅力的です。冬の外食に少しワクワクを足したい時や、自分へのご褒美に選ぶのも良さそうです。

※価格は税込み表記です。