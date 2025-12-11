「上海老天丼セット」100円引き！エビ2本がドーン！さらに“定食”はご飯おかわり無料

「天丼・天ぷら本舗 さん天」は12月12日～30日の期間、「上海老キャンペーン」を実施します。

「上海老天丼セット」「上海老天ぷら定食」が100円引き

キャンペーン期間中、人気の「上海老天丼」の貝汁セット、ミニ麺セットや「上海老天ぷら定食」を100円引きになります。。

▲上海老天丼＋貝汁（小）セット 通常980円→880円

海老天2尾と野菜天4個を盛り込んだ上海老天丼に、すっきりとした味わいの貝汁（小）が付いたセットです。

▲上海老天ぷら定食 通常1090円→990円

海老天2尾と野菜天4個を天ぷらとして味わえる定食です。店仕込みの大根おろしを天つゆにといて食べるほか、卓上の塩でさっぱりと食べることもできます。ほうれん草のお浸しと貝汁が付いており、定食はご飯のおかわりが無料です。

他にも、「上海老天丼＋ミニ麺セット」が通常1070円から970円となります。さらに、テイクアウトのセットも対象となります。

公式アプリを利用するとさらにオトク！

さん天の公式アプリでは、モバイルオーダー専用の30円引きクーポンを配布しています。

アプリのクーポンを利用すると、「上海老天丼＋貝汁セット」の特別価格880円からさらに30円引きの850円になります。モバイルオーダーはアプリ未登録でも利用できます。

キャンペーン期間中は、店内とテイクアウトで天丼や定食、弁当、盛合せ、大麺を購入すると、次回来店時に使える100円値引き券を配布します。

1商品につき1枚が配布されますが、上海老キャンペーンの対象商品には利用できません。また、アプリ30円引きクーポンとは併用できません。

定食はご飯のおかり無料！

関西を中心に出店する「天丼・天ぷら本舗 さん天」は、天丼のボリューム感に定評があります。また、定食はご飯のおかわりが無料というのも人気の秘密のようです。

気温が下がってくると、あたたかい揚げ物が恋しくなりますよね。そんなタイミングで始まった、上海老天丼セット・上海老天ぷら定食などが100円引きになるキャンペーン。もちろん、定食はご飯のおかわり無料です。

期間中は、次回来店時に使える100円値引き券ももらえるので、近くに店舗がある人は足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。