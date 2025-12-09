人気ラーメンが550円でほぼ半額！2日間限定「創業記念祭」がお得すぎ

トマトラーメンの専門店「太陽のトマト麺」は12月12日、13日の２日間限定で、「太陽のラーメン」と「太陽のチーズラーメン」を一律550円で提供する「創業20周年記念祭」を開催する。

12月12日・13日は「太陽のラーメン」がお得！

トマトの旨味を凝縮したラーメンが人気の「太陽のトマト麺」は、2025年12月に創業20周年目を迎える。「創業記念祭」は、これを記念して創業月に毎年実施されてきた恒例のキャンペーン。今年も開催。



創業記念祭の2日間は、定番メニューである「太陽のラーメン」および「太陽のチーズラーメン」がいずれも550円で注文可能となる。

■「創業20周年記念祭」概要

開催間期：12月12日、13日

開催店舗：国内の太陽のトマト麺全店

詳細内容：

「太陽のラーメン」 通常980円→550円

「太陽のチーズラーメン」通常1080円→550円

※店内の飲食限定

100円引割引券ももらえる！

今年はさらに、期間中「太陽のラーメン」と「太陽のチーズラーメン」を1食注文につき、12月18日から発売の期間限定メニュー「とっておきのエビクリ」100円引券を1枚がもらえるキャンペーンも展開となる。

「とっておきのエビクリ」は、ぷりぷりの海老と超濃厚なクリームトマトスープでファンの多い「海老のクリームトマト麺」をバージョンアップした2025冬限定メニュー。寒い冬に食べたくなる超濃厚トマト麺が楽しめるという。

※100円引券の有効期限は12月18日から2026年1月31日

※本券1枚につき1名まで利用可能

※店内での飲食限定

太陽のトマト麺ECサイト「創業20周年御礼大創業祭セール」詳細

また公式ECサイトでは、7種類7食入りのお得な詰め合わせ「お客様還元福袋」を販売。この冬限定新メニューも含めた通販限定オリジナルセットも用意している。

太陽のトマト麺ECサイト「創業20周年御礼大創業祭セール」の開催期間は12月10日0時から 19日11時59分まで。

【URL】https://taiyo-tomato-online.com/html/page53.html

▲「お客様還元福袋」6980円（税込・送料込）

【内容】

・濃厚チェダーのホワイトチーズ麺×1食

・太陽のラーメン×1食

・太陽の茄子ラーメン×1食

・太陽のチーズラーメン×1食

・海老のクリームトマト麺×1食

・太陽のボンゴレ麺×1食

・太陽の"トマ"二郎×1食

▲「濃厚チェダーのホワイトチーズ麺」897円（通常価格より35％オフ）

「濃厚チェダーのホワイトチーズ麺」は、この冬限定のシーズンメニュー。2種類のあとがけトマトソースで贅沢な味わいを楽しめる。キノコの旨みが詰まった濃厚ホワイトスープをお好みのタイミングで味変でき、最後の一滴まで楽しめるこだわりのスープが特製豆乳麺と相性抜群としている。

ほぼ半額でうれしい！

「太陽のトマト麺」の創業は2006年。美味しく楽しく食べられてカラダにも良いラーメンの探求から、イタリアンとラーメンが融合した新ジャンルとして生まれたという。

トマトの旨味が凝縮されたラーメンは、“罪悪感なしで食べられる”として人気を博している。

12月12日、13日の2日間は看板メニューがとにかく安く食べられて嬉しい！「太陽のチーズラーメン」の場合、1080円→550円とほぼ半額だ！



週末の予定に入れてみては。