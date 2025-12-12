このページの本文へ

12月16日に開催

「伝説のミートソース」が550円だって!? お得な「大感謝祭」年内チャンスに注目

2025年12月12日 12時50分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

今月もお得に食べられる！

　和風スパゲッティなどを提供するレストラン「壁の穴」は、12月16日に「大感謝祭」を開催する。

12月16日に開催！壁の穴の「大感謝祭」がお得

　壁の穴では毎月恒例イベントとして「大感謝祭」イベントを開催している。

　12月は16日を大感謝祭として「壁の穴風ナポリタン」、「“伝説”のミートソース」、「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」をそれぞれ特別価格550円で販売する。

　【大感謝祭メニュー】

▲「壁の穴風ナポリタン」（550円）

　独自のレシピで改良した、スパゲッティ専門店のノウハウが詰まった壁の穴風ナポリタン。素材の味を生かした仕上がりだそうで、“何かひと味違う”味わいとうたう。

▲「“伝説”のミートソース」（550円）

　素材にこだわり、丁寧に時間をかけて仕上げた、野菜の旨みと肉の味わいを最大限に生かしたミートソース。シンプルな中にも壁の穴の歴史と想いを感じる事の出来る逸品という。

▲「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」（550円）

　辛子明太子と高菜の間違いない組み合わせ。ピリッと心地良い辛みがクセになるという一品。

【実施店舗】
・渋谷道玄坂小路本店
・ヨドバシ池袋店
・自由が丘店
・玉川高島屋店
・千葉そごう店
・そごう横浜店
・そごう大宮店
・梅田HEPナビオ店

カレンダーにメモしておこう♪

　毎月開催されていた「壁の穴」の大感謝祭も今回が年内ラスト（のはず）。

　壁の穴は1953年に創業して“和風スパゲッティ”の先駆けのお店として有名。名物「たらこスパゲッティ」の他、多彩なスパゲッティメニューを展開している。

　そんな歴史あるお店の人気メニューをこの価格で食べられるのは大感謝祭ならではで、お値打ちな機会だ。迷うのも楽しい魅力的な3種類。12月16日のスケジュールに入れておこう！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧