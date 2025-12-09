抹茶好き歓喜！ セブンから“蔵出し宇治抹茶”を使った極上アイス

セブン‐イレブンは、「濃香 宇治抹茶アイス」「セブンプレミアム チョコレートバー抹茶」を本日12月9日より順次発売します。

抹茶づくしの本格アイスがセブンに登場！

今回の商品は、春に摘んだ一番茶を秋まで貯蔵・熟成させた「蔵出し抹茶」の時期に合わせて企画されました。

抹茶の風味を重視する「濃厚」派と、多彩な味わい方を求める「食感」派、それぞれのニーズに応える2商品展開です。

▲濃香 宇治抹茶アイス 267円 ※数量限定

京都府産の宇治一番茶を低温で熟成させた「蔵出し熟成宇治抹茶」を使用。芳醇な香りとまろやかなコク、旨みが深まった味わいが特長といいます。

パッケージを開けると抹茶の奥深い香りが立ち上り、口に含むと、深いコクとまろやかな甘みが広がり、その奥に穏やかな渋みを感じ取れる、濃厚な味わいとしています。

のどをすべり落ちた後にも甘香ばしい香りが漂うという、本格派の仕立てです。

▲セブンプレミアム チョコレートバー抹茶 267円

なめらかで濃厚な宇治抹茶アイスを、ザクザクとした宇治抹茶チップとパリッとした宇治抹茶チョコレートでコーティングしています。

中にはふっくら感のある北海道産大納言甘納豆がたっぷり入り、食感の変化が楽しめるという仕立てです。

抹茶の香りとクランチの香ばしさ、抹茶ならではの旨みとコクが広がる味わいとしています。もちっとした粒感と大納言甘納豆の優しい甘さで、上品な「和の深みと広がり」を感じられる一品といいます。

抹茶好き注目！ 2商品を味わい尽くしたい

「濃香 宇治抹茶アイス」は、熟成抹茶の持つまろやかさや深みが存分に楽しめる、まさに本格的な味わいが期待できます。

一方、「セブンプレミアム チョコレートバー抹茶」は、パリパリ、ザクザクとしたコーティングと、ふっくらした大納言甘納豆の食感が楽しそうで、抹茶の風味と共に食感の変化を満喫したい時に選びたいですね。

どちらも専門店のような深い味わいをコンビニで手軽に楽しめる、冬のご褒美アイスになりそう！

※価格は税込み表記です。