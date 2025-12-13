やったー！ セブンに「N.Y.キャラメルサンドアイス」再び！ 人気デパートスイーツとコラボ

セブン‐イレブンは12月16日から、焼き菓子ブランド「N.Y.C.SAND（ニューヨークシティサンド）」とコラボレーションしたアイス2品を数量限定で発売します。

2年ぶりのN.Y.C.SANDコラボ！

「N.Y.C.SAND」は百貨店などに出店する焼き菓子ブランドで、「N.Y.キャラメルサンド」が人気商品です。セブン-イレブンでは、N.Y.C.SANDとのコラボレーションは約2年ぶり。今回はワッフルコーンタイプのキャラメルサンドアイスが初登場します。



■N.Y.C.SAND ワッフルコーン N.Y.キャラメルサンドアイス 343円

N.Y.C.SANDの看板商品である「N.Y.キャラメルサンド」を、ワッフルコーンタイプのアイスで表現した商品です。

生クリームとブラウンシュガーを配合したキャラメルアイスとチョコレートアイスを2色巻きにし、キャラメルソースを外側にかけています。

コーンには無塩バターを使用し、N.Y.C.SANDのクッキーの風味をイメージした仕立てです。



■N.Y.C.SAND N.Y.リッチスカッチ＆Wチョコレートアイス 321円

カップタイプの「N.Y.C.SAND N.Y.リッチスカッチ＆Wチョコレートアイス」も登場します。

キャラメルアイスをチョコレートでたっぷりと覆い、その天面にアーモンドクランチをびっしりと敷き詰めています。

キャラメルアイスの中には、キャンディングアーモンドやチョコチップなど5種類の素材を組み合わせており、濃密で香ばしい味わいと、ザクサクパリッと多様な食感が楽しめるといいます。

行列ができる百貨店スイーツの味がアイスに

寒い季節でもアイスが食べたくなる時期に、N.Y.C.SANDの限定コラボが再び登場します。キャラメルやチョコレートの組み合わせなど、ブランドの特徴をアイスで表現した仕立てに惹かれます。



N.Y.C.SANDの「N.Y.キャラメルサンド」は、とある有名百貨店の「手土産ランキング」で1位に選出されたこともあるほどの人気ぶりで、入手するために並ぶこともしばしばだとか。



そんなN.Y.C.SANDの雰囲気をセブンのアイスで楽しめるとはうれしい！

ちょっとしたご褒美や気分転換に、新作の味わいを気軽に楽しんでは？

※価格は税込み表記です。