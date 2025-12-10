セブンが生パスタ3種をリニューアル！ もっちり食感と贅沢ソースに注目

セブン‐イレブンは12月16日から、「セブンプレミアム ゴールド」シリーズより、生パスタを使用した冷凍食品「金の3種きのこクリーム」「金のボロネーゼ」「金の蟹トマトクリーム」をリニューアルして順次発売します。

「セブンプレミアム ゴールド」は、専門店と同等以上の味と品質を目指しながら、買い求めやすい価格をコンセプトとしたシリーズです。

今回のリニューアルでは、デュラム小麦100％の生地を、高圧で押し出すオリジナル製法の生パスタを採用し、まるで専門店のようなもっちりとした食感を実現したといいます。

生パスタがリニューアル！ 力強いもっちり食感に

また、急速冷凍技術により、小麦の香りや旨味を閉じ込め、できたてに近い状態を保ったまま楽しめる点も特徴としています。



■金の3種きのこクリーム 462円

マッシュルーム、エリンギ、ぶなしめじを使い、きのこの風味が感じられるクリームソースを合わせた生パスタです。もっちりとした生パスタに、旨味を生かしたクリームソースが絡む仕立てです。





■金のボロネーゼ 494円

直火で焼き上げた牛挽肉と赤ワインを使ったボロネーゼソースに、ホワイトソースを重ねた二層仕立ての生パスタです。お肉の食感と豊かな風味が特徴といいます。





■金の蟹トマトクリーム 494円

蟹トマトソースとホワイトソースの二層仕立てで、本ズワイ蟹の身を使用した生パスタです。蟹の旨味が感じられるという仕立てです。

デュラム小麦100％の新生パスタが勢ぞろい！

どの生パスタも素材の特徴をいかした仕立てで、ちょっと特別感のある食事にぴったりの内容となっています。

麺はデュラム小麦100％を使い、専門店さながらの力強いもっちり食感がしっかり感じられるといい、生パスタの食感にこだわって作られているそう。気軽に試してみたくなりますね。

※価格は税込み表記です。