幸楽苑で720円の“ちょい飲み”！お得3セットが登場してこれははかどりそう

2025年12月09日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ラーメンチェーンの幸楽苑は、日本酒「会津花春〈大吟醸〉」と餃子に、おつまみを1品合わせた「花春ちょい飲みセット」を本日12月9日より発売します。

240円お得なちょい飲みセットが登場！

　「花春ちょい飲みセット」で選べるおつまみは3種類。「チャーシューとメンマとザーサイの盛り合わせ」「メンマとザーサイの青菜炒め」「メンマとザーサイのねぎラー油和え」の3種いずれかを選んで、日本酒「花春〈大吟醸〉」と餃子とセットで楽しめます。

　「会津花春〈大吟醸〉」、おつまみ（3種類から選択）、餃子をあわせて、通常合計価格960円のところ720円（240円お得）で提供されます。

▲花春ちょい飲みセット Aセット　通常価格合計960円→720円
会津花春〈大吟醸〉＋チャーシューとメンマとザーサイの盛り合わせ＋餃子

花春ちょい飲みセット Bセット　通常価格合計960円→720円
会津花春〈大吟醸〉＋メンマとザーサイの青菜炒め＋餃子

花春ちょい飲みセット Cセット　通常価格合計960円→720円
会津花春〈大吟醸〉＋メンマとザーサイのねぎラー油和え＋餃子

会津花春〈大吟醸〉＋餃子＋素らーめんのセットも販売中！

　幸楽苑はあわせて、「会津花春〈大吟醸〉」と餃子、素らーめんを組み合わせた「庄助セット」も販売しています。

▲庄助セット　通常1060円→820円　※240円お得

　民謡「会津磐梯山」に登場する小原庄助にちなんだ商品名で、通常1060円が820円になります。店内では「会津磐梯山」を定期的に放送しています。

ちょい飲みに便利！

　「会津花春〈大吟醸〉」と餃子というちょい飲みにぴったりな組み合わせに、さらに好きなおつまみを足せるという、気軽に使いやすいセットとなっています。

　ちょっと一杯だけ寄りたい時に、価格も分かりやすくて手が伸びやすいセットとなっており、ちょい飲みが捗りそう！

　なお、幸楽苑のおつまみは単品でも頼めます。セットにも登場する「メンマとザーサイの青菜炒め」「メンマとザーサイのねぎラー油和え」は新作なので、チェックしておきたいですね。

■新作おつまみ

▲メンマとザーサイの青菜炒め　190円

▲メンマとザーサイのねぎラー油和え　190円

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

