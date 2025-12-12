このページの本文へ

12月16日発売

すき家に「サーモン丼」！マジか、ボリューミーな「特盛」もあるぞ!!

2025年12月12日 13時05分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

一年の締めはこれで！

　牛丼チェーンのすき家は、12月16日9時より「サーモン丼」各種を販売する。

すき家「サーモン丼」を各サイズで展開

　年の瀬にむかうこの時期、すき家は“とろ旨”なノルウェー産サーモンを使用した「サーモン丼」「白髪ねぎマヨサーモン丼」「ねぎ玉サーモン丼」を展開する。

　いずれも、並、ごはん大盛、特盛と各サイズを用意している。

▲サーモン丼（並盛）950円、（ごはん大盛）1000円、（特盛）1590円

　脂のりの良いノルウェー産アトランティックサーモンの切り身を、国産米100%のごはんに盛り付けた一杯。厚めにスライスしたサーモンの濃厚な旨みと、とろけるような食感が楽しめる。

▲白髪ねぎマヨサーモン丼（並盛）1160円、（ごはん大盛）1210円、（特盛） 1800円

　バリエーションメニューの「白髪ねぎマヨサーモン丼」は、山盛りにしたシャキシャキの白髪ねぎとクリーミーなマヨネーズが絶妙にマッチするという一杯。

▲ねぎ玉サーモン丼（並盛）1160円、（ごはん大盛）1210円、（特盛）1800円

　また、「ねぎ玉サーモン丼」は、たっぷりの青ねぎとコチュジャンだれのやみつきになる味わいが食欲をそそるという。

なか卯にはない「特盛」が楽しめる！

　なお、すき家と同様にゼンショー系列の丼チェーンである「なか卯」でも、12月10日から「サーモン丼」を販売している（関連記事）。

　「サーモン丼」（並）の価格を比べると、なか卯が920円なのに対してすき家が950円と30円高い設定だ。注目ポイントとしては、すき家にはなか卯にない「特盛」サイズを用意している点。

　特盛は並のおよそ1.7倍の価格でゆうに1000円は超えるけど、海鮮をしっかり食べたい時にテンションがあがりそう！
　
白髪ねぎやねぎ玉など楽しみ方もいろいろ用意されているのもすき家ならではだ！

　（※文中の価格はすべて税込）

