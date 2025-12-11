ただでさえリッチな「西京味噌の黒毛和牛バーガー」がさらに肉増量！ 贅沢トリプルも!!

フレッシュネスバーガーは12月17日、現在販売中の「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」に、黒毛和牛パティを増量したダブルとトリプルを期間限定で発売します。

「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」にダブルとトリプル

ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」は、「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」を11月26日から発売しています。



今回、通常商品に追加する形でパティの「ダブル」「トリプル」が登場します。

▲九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー ダブル 1680円



▲九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー トリプル 2280円

京都の伝統食材である九条ネギと西京味噌を合わせたメニューに、100％黒毛和牛のパティを重ねたハンバーガーです。



赤身と脂身をバランスよく配合したパティは肉感にこだわっており、九条ネギのシャキッとした食感や甘み、西京味噌ソースの上品なコクと組み合わせることで、和の贅沢な味わいを演出しています。



ダブルは黒毛和牛パティ2枚、トリプルは3枚をサンドしたボリューム感のあるラインアップです。

和の旨みがさらに重ねるダブル＆トリプルが登場！

ただでさえリッチな「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」に、さらに黒毛和牛パティを増量した“究極のごちそうバーガー”が登場。

トリプルは黒毛和牛パティを3枚サンドし、見た目にも圧倒的な存在感を放っています。

こちらの販売期間は2026年1月13日までとなります。通常の「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」をすでに食べてリピート予定という人も、まだ食べてないという人も、ぜひお試しを！

※価格は税込み表記です。