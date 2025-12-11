ひとり295円、安っ！ ピザハット“ご新規様”なら「マルゲリータ」が超お買い得

宅配ピザのピザハットは、12月11日から2026年2月1日の期間中、新規オンライン会員登録者限定で「ピザハット・マルゲリータ（Mサイズ）」が持ち帰り590円で購入できるキャンペーンを実施する。

まさかの1人あたろ295円！ピザハットのキャンペーン

ピザハットが、年末年始に嬉しいキャンペーンを実施。

このキャンペーンでは期間中に、ピザハットのポイントプラグラム「HUT REWARDS (ハットリワード)」への新規会員登録した人を対象に、人気No.1ピザの「ピザハット・マルゲリータ（Mサイズ・ハンドトス）」（通常価格1860円）が590円になるクーポンを配布するというもの。



クーポンの有効期限は登録から14日後まで。持ち帰り＆公式サイト・アプリからの注文が対象となる。なお、既に会員登録している人は対象外で、新規登録1名につき1枚のみ利用できる。



<キャンペーン内容>

【HUT REWARDS新規会員限定】「ピザハット・マルゲリータ（Mサイズ）」がお持ち帰り＆公式サイト・アプリからの注文で590円

■商品価格：

1860円 → 590円（1270円おトク！）

※キャンペーン対象となるのはお持ち帰りの場合のみ。

※キャンペーン対象となるのは公式サイト・アプリ注文の場合のみ。

※ピザはMサイズ限定、ハンドトス生地限定です。

■キャンペーン期間：

2025年12月11日〜2026年2月1日

■販売店舗：

全国のピザハット店舗（一部を除く）

ジャンペーンページ https://www.pizzahut.jp/topic/member/registration?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=590Yen_12

この時期の集まりに使える！

クリスマスやお正月など、人の集まる機会の多いこの時期に嬉しいニュースだ！



ちなみに、Mサイズは2人前ということもあり、2人で楽しむ場合はひとりあたり295円で楽しめる計算だ。安っ！



日頃から公式サイト・アプリから注文している人はすでに登録済かもしれないので（筆者もすでに登録済）、人気No.1メニューがこの価格で食べられる、会員登録がまだの方が羨ましい……！



（※文中の価格はすべて税込）