セガは11月14日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）にて配信中の心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、『ペルソナ5』（以下、P5）の「新島 真」「喜多川 祐介」が★5怪盗として復刻登場したと発表。

「新島 真」「喜多川 祐介」の出現確率がアップする「PICKUP 怪ドル契約“世紀末の覇者”“お稲荷絵巻”が再登場している。また、それぞれの専用の★5武器は、ピックアップされた武器補給“無音の硝煙”で手に入る。開催期間は、2025年11月27日10時59分まで。

▼ピックアップ ★5怪盗「新島 真」（コードネーム：クイーン）

敵単体に高いダメージを与えることが得意なアタッカー。自身のスキルで「我慢」を一定数溜めることで、攻撃力と防御力が大幅に向上した「ブチ切れ」状態になり、敵単体に強力な多段ダメージを与えられる進化スキル「爆発する怒り」が使用可能となる。

また、敵が「属性異常」状態になることでも「我慢」を獲得することができるため、「属性異常」を付与することが得意な味方と組みあわせることで、その実力を最大限に発揮する。

▼中国アジア版からの性能調整

▼ピックアップ ★5怪盗「喜多川 祐介」（コードネーム：フォックス）

敵から攻撃を受けると、その敵に対して確率で「反撃」が発動し、敵のターンでもダメージを与えられる。また、スキルを使用することで、「反撃」を全体攻撃に強化し、さらに敵全体を挑発することが可能に。編成の盾役として敵の攻撃を引き受けつつ、斬撃の雨で敵に反撃し続けられる。

▼中国アジア版からの性能調整

【ゲーム情報】

タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）

配信日：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）